Se deschide circulația pe centura orașului Mizil

Circulația rutieră pe centura ocolitoare a orașului Mizil va fi deschisă miercuri, 22 octombrie, odată cu inaugurarea investiției programată la ora 9:30.

Potrivit informațiilor furnizate de Consiliul Județean Prahova, noua arteră rutieră are o lungime de aproximativ 7,4 km, trece prin nordul orașului și conectează DJ 102K cu DN1B (E577), la ieșirea spre Buzău.

Proiectul, în valoare de 110 milioane lei (fără TVA), finanțat prin Programul Național „Anghel Saligny” și fonduri ale Consiliului Județean Prahova, include patru sensuri giratorii, două poduri și panouri fonoabsorbante în zonele locuite.

Lucrările la centura Mizil au început în luna august 2022. Un calcul simplu ne arată ritmul de lucru a fost de 2,5 km/an!