Europarlamentarii ECR interpelează Comisia Europeană pentru taxele impuse companiilor românești

Europarlamentarii ECR interpelează Comisia Europeană pe marginea taxelor uriașe de stocare a dioxidului de carbon impuse companiilor românești.

Europarlamentarii ECR-AUR, Georgiana Teodorescu și Adrian Axinia, interpelează Comisia Europeană, după ce Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, a anunțat recent că dă în judecată executivul european din cauza taxei uriașe impuse pentru stocarea de dioxid de carbon.

Eurodeputații români vor clarificări legate de obligațiile impuse țării noastre prin regulamentul NZIA – Net-Zero Industry Act, care forțează companiile românești la investiții de miliarde de euro până în 2030 pentru stocarea dioxidului de carbon în condițiile în care România este responsabilă de doar 3% din emisiile industriale ale UE.

„Companiile noastre sunt supuse unui tratament discriminatoriu și vrem lămuriri. De ce România trebuie să suporte peste 20% din efortul european de stocare a dioxidului de carbon, ceea ce duce la investiții masive până în 2030, deși emisiile sunt infime în cumulul comunitar. Nu doar că este nedrept, este abuziv! Toate aceste miliarde se vor reflecta în prețul la energie plătit de populație, iar oamenii se confruntă deja cu facturi uriașe. Euforia verde a Bruxellesului se răsfrânge direct asupra românilor și trebuie oprită”, subliniază eurodeputații români afiliați Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea Europeană de Justiție și cere anularea regulamentului european (UE) 2024/1735 și a actelor sale de punere în aplicare.

„Țara noastră este unul dintre cei mai vechi producători de hidrocarburi de pe continent și se pregătește să devină din 2027 cel mai mare producător de gaz natural din Europa, cu o producție anuală de peste 8 miliarde de metri cubi. Să ne explice Comisia Europeană acest paradox: pe de-o parte se bazează pe România să înlocuiască gazul rusesc, dar o pedepsește pentru lunga sa tradiție industrială”, au conchis cei doi europarlamentari.