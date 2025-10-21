Curtea de Apel Ploiești își reia activitatea

Curtea de Apel Ploieşti a anunțat că renunţă la protestul declanşat în urma adoptării de către Guvern a unor modificări legislative privind condiţiile de pensionare a magistraţilor. Începând cu data de 22 octombrie, magistrații au precizat că vor judecat toate cauzele aflate pe rol.

- Publicitate -

Decizia este luată după ce Curtea Constituţională a decis că legea privind pensionarea magistraţilor e neconstituţională.

„Prin Hotărârea nr.5 din data de 21.10.2025,Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, cu majoritate de voturi,a hotărât:

“Art.I. Suspendarea măsurilor adoptate prin Hotărârea nr.3 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Curţii de Apel Ploieşti, prin care s-a stabilit judecarea, începând cu data de 27.08.2025, numai a cauzelor urgente, precizate expres în hotătârea anterior menţionată, în sensul că, începând cu data de 22.10.2025 se va proceda la judecarea tuturor cauzelor aflate pe rol.”

- Publicitate -

Astfel, începând cu data de 22.10.2025 se va proceda la judecarea tuturor cauzelor aflate pe rol.

Magistraţii Curţii de Apel (CA) Ploieşti suspendă soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, şi cer retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor”.