Radu Oprea va deveni senator PSD de Prahova

Radu Oprea (PSD) va deveni senator de Prahova. Acesta va prelua mandatul lui Florin Jianu, care și-a anunțat demisia din partid și parlament.

Senatorul Florin Jianu, vicepreședinte al PSD și senator de Prahova, și-a anunțat demisia din Parlament și din toate funcțiile politice.

„În contextual actual, când tensiunile politice sunt extrem de mari iar economia este în pragul colapsului, propunerile de sprijin ale antreprenoriatului trebuie să fie lipsite de încărcătură politică și de aceea am decis să mă retrag din toate funcțiile politice, inclusiv din Parlament, unde am fost ales pe o lista de partid” a transmis Jianu comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. Acesta va reveni la conducerea confederației patronale IMM România.

Locul lui Jianu în Senat va fi luat de Radu Oprea, care a candidat pe lista PSD Prahova la alegerile din 2024. În prezent, acesta este șeful Cancelariei Primului Ministru.

Radu Oprea a adunat trei mandate de parlamentar de Prahova și a ocupat funcții precum Ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (06/2023 – 12/2024), respectiv Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (01/2018 – 11/2019).