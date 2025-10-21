Dispută pe ridicarea restricțiilor de construire în centrul Ploieștiului

Un proiect de hotărâre, privind ridicarea restrcțiilor de construire într-o zonă centrală a Ploieștiului, a trezit dezbateri în Consiliul Local Ploiești. „Cui folosea, de fapt, ridicarea restricțiilor de construire în centrul Ploieștiului?”, este întrebarea consilierului local Mihai Apostolache (România în Acțiune).

Proiectul de hotărâre viza, în forma inițială, asocierea dintre Municipiul Ploieşti și Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova în vederea inițierii, avizării şi aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru o zonă centrală mai extinsă.

Practic se propunea ridicarea de restricții urbanistice în zona din municipiul Ploieşti, cuprinsă între Strada Praga, Strada Poştei, Strada Stadionului şi Strada Latină.

Restricțiile de construire au fost impuse pentru că în zona studiată există trei clădiri monument istoric, precum Casa Cantilli, Casa Mareş Şerbănescu și Casa Tulea, pe străzile Stadionului și Poștei. Totodată, vorbim de o zonbă centrală de case, unde există anumite restricții de construire.

La propunerea consilierului local Florin Ioniță (PNL), zona unde vor fi ridicate restricțiile de construire a fost limitată.

Prin amendamentul restricțiile de construire au fost ridicate numai în zona strada Stadionului, tronsonul cuprins între strada Poștei (inclusiv imobilul ASSC) și strada Latină.

Mihai Apostolache: Cui folosea, de fapt, acest proiect în forma sa inițială, extinsă?

„Problema: Pe lângă străzile unde se află clădirile municipalității sau viitorul sediu OCPI, forma inițială a proiectului includea și alte străzi. Practic, se urmărea ridicarea restricțiilor urbanistice (prin Plan Urbanistic Zonal – PUZ) pe o zonă mult mai mare decât cea strict necesară.

Ridicarea acestor restricții ar fi permis un alt tip de construcții și ar fi oferit posibilitatea celor care dețin terenuri în acest perimetru lărgit să le valorifice.

Ce s-a întâmplat: Forma propusă de inițiator a fost modificată în timpul ședinței! Consilierii prezenți au aprobat un amendament prin care s-a restrâns zona supusă eventualei ridicări de restricții.

Întrebarea firească, în ciuda rectificării: Cui folosea, de fapt, acest proiect în forma sa inițială, extinsă?

Cine ar fi beneficiat de ridicarea generalizată a restricțiilor în centrul orașului, dincolo de interesele OCPI și ale Municipalității? Răspunsul merită o dezbatere publică serioasă!”, a precizat, pe pagina de Facebook, consilierul local Mihai Apostolache (România în Acțiune).