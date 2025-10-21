Primăria Ploiești, somată să plătească datoriile personale ale viceprimarului Săraru

Primăria Ploiești este pe punctul de a plăti din bani orașului datorii private ale viceprimarului Alexandru Săraru (AUR) pentru a evita blocarea conturilor instituției. Situația poate fi evitată dacă acesta va plăti urgent creanțele de 20.000 de lei pentru care doi executori judecătorești au cerut executarea primăriei în calitate de ”terț poprit”. Interesant este cum s-a ajuns aici.

Săraru încasează salariul cash

Conform surselor noastre, viceprimarul Săraru ar fi fost notificat în multiple rânduri pentru plata datoriei, inclusiv la serviciu. Nu ar fi dat curs cererilor executorilor și ar fi cerut plata cash a salariului, fiind cel mai probabil singurul angajat al instituției care a solicitat acest lucru.

Neavând cum să-și recupereze creanța de la datornic, executorii au trecut la executarea primăriei. Această situație poate duce la blocarea conturilor instituției pentru o perioadă de timp, fapt care ar pune în pericol buna funcționare a acesteia.

Polițeanu îl somează pe Săraru

Printr-o notificare pe care i-a trimis-o imediat după primirea notificării de executare, primarul Mihai Polițeanu îl somează pe viceprimar să-și plătească de urgență datoria, astfel încât aceasta să nu fie plătită din bugetul public.

În același document, Săraru este acuzat că a pretins, ”prin manevre dolosive și folosindu-se de funcție”, ca popririle asupra salariului său să nu fie executate conform legii. Este motivul pentru care, prin aceeași adresă, primarul îl somează pe viceprimar să ”evite orice ingerințe în activitatea funcționarilor care gestionează popririle”.

”Având în vedere pasivitatea si dezinteresul, probate în ceea ce privește iminența producerii din culpa dumneavoastră, a unui prejudiciu în bugetului local al UAT MUNICIPIUL PLOIESTI, pentru care considerăm că sunteți direct răspunzător, cât și pentru nerespectarea dispozițiilor Codului de procedură civilă privind executarea silită, deși îndepliniți o funcție de autoritate publică în cadrul administrației publice locale a UAT Ploiești, vă somăm ca deîndată să procedați la achitarea debitelor pe care le datorati (…)” se mai arată în notificarea trimsă de primărie viceprimarului.

În document se precizează că, dacă în termen de cinci zile de la primire nu va transmite dovezi clare privind stingerea obligațiilor de plată pentru cele două sume, precum și a cheltuielilor de executare silită, vor fi sesizate organele abilitate ”cu privire la săvârșirea/existența actelor preliminare infracțiunii de „nerespectare a hotărârilor judecătorești”, prevăzută și pedepsită prin dispozițiile art.287, alin.(12) si (3) Cod Penal, în considerarea actelor comisive prin care ați intervenit în vederea neexecutării unei hotărâri judecătorești”.

Reacția viceprimarului: ”Voi sesiza autoritățile competente pentru scurgerea de informații”

Contactat de Observatorul Prahovean, viceprimarul Alexandru Săraru a transmis următorul mesaj: ”Datele la care faceți referire sunt informații personale și confidențiale, protejate de legislația privind protecția datelor. Faptul că acestea au ajuns în posesia presei ridică semne serioase privind o posibilă scurgere de informații din cadrul Primăriei Ploiești, aspect pe care îl voi sesiza autorităților competente. Nu am nimic de ascuns, dar consider inacceptabilă divulgarea de date private”.

Cum s-a ajuns aici?

Primăria Ploiești menționează în adresa respectivă firul cronologic al executării silite. Acesta a început la Judecătoria Sectorului 5, care în luna martie a anului 2024 a admis cererea Biroului Executorului Judecătoresc Valeriu Șerbănescu de executare silită a lui Alexandru Săraru.

Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, executorul a solicitat instanței să oblige terțul poprit, adică Primăria Ploiești, să plătească în solidar suma de 2.916,14 lei.

De asemenea, în cazul celuilalt credit restant, Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătorești (SCPEJ) Gruianu și Stancu a solicitat Judecătoriei Ploiești validarea popririi și să oblige terțul poprit, adică tot Primăria Ploiești, să achite creditorului suma de 18.452,53 lei.

Viceprimarul AUR a cerut locuință de serviciu sau decontarea navetei

Originar din București, viceprimarul Alexandru Săraru a solicitat, la preluarea funcției, locuință de serviciu sau decontarea cheltuielilor de transport pentru relația București – Ploiești. Informația a fost confirmată în direct la emisiunea Observatorul Prahovean LIVE din 2 iunie, de către primarul Mihai Polițeanu (detalii AICI).

Atunci, Săraru a explicat solicitarea astfel: ”Ambele solicitări au fost formulate în urma consultărilor cu personal de specialitate, având la bază considerente legale. Ulterior, pe aceaste teme au fost obținute și punctele de vedere juridice ale primăriei. În ceea ce privește afirmația că nu locuiesc în Ploiești, precizez faptul că, deși m-am născut în București, am domiciliul în Ploiești fără a deține, însă, o locuință proprietate personală. Prin urmare, consider că solicitarea, pe circuitul intern al instituției, a unor informații care privesc anumite situații și reglementări legale nu ar trebui să constituie subiectul unor articole de presă negative care să dea naștere, ulterior, unor interpretări tendențioase la nivelul percepției publice”.

Europarlamentarul Axinia a cerut retragerea sprijinului politic

De asemenea, el se află într-o situație dificilă și în relația cu particdul pe listele căruia a candidat. Recent, europarlamentarul AUR, Adrian Axinia, a anunțat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, că a cerut retragerea sprijinului politic viceprimarului Ploieștiului, Alexandru Săraru.

”Prin acțiunile sale, viceprimarul Alexandru Săraru a abandonat în mod voit principiile și valorile Alianței pentru Unirea Românilor. Din păcate, și-a dat măsura capacității administrative limitate și a neînțelegerii realităților politice, dar și a obligațiilor care îi revin din postura de membru AUR.

Ca atare, am decis sesizarea Juriului Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj al AUR care urmează să facă un raport în acest sens și să aplice sancțiunea “retragerii sprijinului politic” conform articolului 21 alineatul e din statutul formațiunii noastre politice” a declarat Axinia.

În replică, Săraru a transmis: ”Nu am nicio declarație, nu pot scrie nimic împotriva unui om cu care am mâncat din aceeași farfurie”.

Reamintim că Alexandru Săraru a candidat în 2024 la alegerile locale din partea AUR la Primăria Ploiești, clasându-se pe locul al cincilea. În februarie 2025, el a fost ales viceprimar al Ploieștiului cu voturile decisive ale aleșilor PSD și PNL.