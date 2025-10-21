Când se schimbă ora în România

Săptămâna aceasta România trece oficial la ora de iarnă. Astfel, ca în fiecare an, în ultimul weekend din luna octombrie, se schimbă ora. În noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Astfel, trecerea la ora de iarnă marchează sfârșitul sezonului cald și trecerea la sezonul rece. Duminică, 26 octombrie, va fi cea mai lungă zi a anului, având, practic, 25 de ore.

Vestea bună este că românii se vor trezi cu o oră mai târziu, în fiecare dimineață. Vestea mai puțin bună este că se va întuneca mai devreme.

Medicii și specialiștii în somnologie atrag atenția că schimbarea orei poate influența ritmul biologic, în special în primele zile, când pot apărea stări de oboseală, dificultăți de concentrare și somn mai puțin odihnitor.

Pentru o adaptare mai ușoară, specialiștii recomandă ajustarea treptată a programului de somn cu câteva zile înainte, prin culcarea cu 15–20 de minute mai devreme.