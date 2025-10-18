Descoperire arheologică unică în Prahova: Cimitir cu peste 100 de morminte

Descoperire fără precedent la Târgșorul Vechi: un cimitir creștin din secolul X – XI, a fost adus la lumină de arheologii de la Universitatea Babeș-Bolyai

Tăcerea unui câmp aparent obișnuit de la marginea localității Târgșorul Vechi, din județul Prahova, a fost spartă în urmă cu o săptămână de zgomotul discret al lopeților și periuțelor de arheolog.

Sub stratul de pământ bătătorit de vreme, cercetătorii de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au făcut o descoperire excepțională: un cimitir creștin vechi de peste o mie de ani, datat între secolele X și XI, unicat până acum în județul Prahova.

Un reportaj video exclusiv de la fața locului, cu imagini din timpul săpăturilor și declarațiile arheologilor, poate fi urmărit la finalul acestui articol.

77 de morminte în doar o săptămână

În numai câteva zile de săpături, echipa de arheologi a reușit să identifice 77 de morminte, însă estimările specialiștilor arată că numărul total va depăși o sută de înhumări. În cea mai mare parte, este vorba despre morminte de copii, un detaliu care adaugă un plus de mister descoperirii.

„Este vorba despre o necropolă plană, descoperită ca urmare a diagnosticului intruziv realizat în luna august. Până acum am reușit să delimităm 77 de morminte, dar credem că vom depăși 100. Sunt morminte de înhumație, orientate vest–est, cu privirea spre răsărit.

Din păcate, aproape fără inventar funerar. Doar în două cazuri am avut șansa să descoperim accesorii vestimentare, două catarame din metal”, a declarat în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, arheologul Florin Mărgineanu, de la Universitatea Babeș-Bolyai.

Una dintre cele mai mari necropole medievale timpurii din zonă

Arheologii consideră că descoperirea este una fără precedent pentru zona de sud a Transilvaniei și Munteniei. Amplasarea și dimensiunile cimitirului indică existența unei comunități creștine stabile, cu tradiții funerare bine definite, într-o perioadă în care creștinismul era în plină afirmare pe teritoriul actual al României.

„Fără să exagerăm, pare una dintre cele mai mari necropole descoperite până acum în această zonă”, a mai precizat Mărgineanu.

Osemintele descoperite vor fi analizate antropologic și istoric, urmând să fie preluate în custodia Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Cercetările vor oferi informații esențiale despre obiceiurile funerare, structura socială și starea de sănătate a oamenilor care au trăit aici acum un mileniu.

Târgșorul Vechi – o poartă către trecutul creștin al Prahovei

Zona Târgșorului Vechi este deja cunoscută pentru bogăția sa arheologică, fiind unul dintre cele mai importante situri medievale din sudul României. Aici au fost descoperite de-a lungul timpului vestigii dacice, romane și medievale, iar ruinele vechii cetăți domnești atestă rolul strategic al localității în perioada Evului Mediu.

Noua necropolă, veche de peste o mie de ani, oferă însă o perspectivă complet nouă asupra comunităților timpurii care au locuit în Prahova și asupra modului în care acestea au adoptat și practicat credința creștină.

