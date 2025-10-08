Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi. Coduri peste coduri, ploi torențiale, vânt puternic, măsuri de siguranță, mobilizare generală pe sud-estul țării și alerte. V-ați panicat? Acum, că avertizarea a trecut, putem să tragem câteva concluzii.

A plouat. Un fenomen specific toamnei, unul de dorit. Dacă nu plouă, e secetă și suferă agricultura. Dacă plouă, excedent pluviometric și suferă agricultura. Am auzit asta în fiecare an, așa că am ajuns să cred că merită să fie roșiile de 5 ori mai scumpe decât bananele, că o salată cu roșii, ardei și castraveți costă cât mesele unei familii pe o săptămână…

Dar să lăsăm mâncarea, pentru că se spune că prostește, așa că ne punem mintea la contribuție pe burta goală, pentru a înțelege ce e de făcut în caz de alertă meteo.

Aproape de expirarea avertizărilor meteo stăm cam așa

Pompierii au intervenit, de la emiterea codului de vreme rea și până miercuri la ora 14:00, în 73 de localități din 22 de județe și în Capitală, unde au evacuat apa din mai multe imobile inundate, anexe, curți și au îndepărtat copacii căzuți, a anunțat DSU.

Intervențiile au avut loc în județele Argeș, Bacău, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și în București.

În Prahova, județ aflat sub cod portocaliu, câteva localități rămase temporar fără energie electrică. Știți deja că la orice vânticel se mai rupe un cablu, mai cade un copăcel peste altul. Copăceii netoaletați mai cad și peste mașini. Uneori cad și peste oameni… tot la un vânticel. În fine, slavă Domnului că nu am avut victime omenești, ci doar câteva pagube materiale, infinit mai mici decât dacă avertizările meteo s-ar fi confirmat.

În esență, în Prahova a fost toamnă… așa cum e o toamnă, cu ploi, cu ceva vânticel și cu eternele probleme pe care le avem și fără cod, la o ploicică. Drumuri cu băltoace, copaci marcați pentru tăiere dar netăiați.

Ciclonul Barbara a cauzat 5 decese la vecinii bulgari. Pe noi ne-a iertat

Frontul atmosferic s-a deplasat către România, conform previziunilor. Doar că, ceva mai norocoși de data asta, intensitatea fenomenelor meteo s-a diminuat. Dobrogea este destul de serios afectată. În Tulcea și mai ales în Constanța sunt probleme ceva mai serioase, sate inundate, drumuri și câteva gospădării peste care apa a trecut. Pagube materiale și din fericire fără victime în rândul populației.

Chiar dacă nu a fost prăpădul din Bucovina de acum două luni sau cel din Galați de acum mai bine de jumătate de an, era cazul ca populația să fie avertizată? Imaginați-vă că fenomenele meteo nu și-ar fi diminuat intensitatea, ceea ce chiar era posibil. Cum ar fi reacționat cei care acum sunt supărați? Zic că ar fi fost și mai supărați, dar în sens invers, comform ”dacă se face, de ce se face, dacă nu se face, de ce nu se face?” Mamă-mamă… la ce mai ofuscare online mai asistam. Pentru adevăratele probleme nu se mai ofuscheză nimeni. Și nimeni nu iese la vreun protest serios în piață.

Și mă gândeam la ce fac eu atunci când e posibil să avem parte de vreme rea. Păi nu umblu pe străzi decât dacă e nevoie, nu îmi parchez mașina sub copac, verific scurgerile din curte, chiar dacă nu stau pe o stradă inundabilă. Fac ”chestii din astea” de om normal, nepanicat și cu un strop de instinct de conservare. O fi greu?

Apropos de parcatul mașinii în altă parte, nu sub un pom. Îmi spune cineva azi, la o discuție pe tema asta: ”Și unde ai vrea să o parchez, că Ploieștiul nu are locuri de parcare? Să mă duc două străzi mai departe?” I-am răspuns: ”Aaa, nu! Las-o sub pom și poate ne vedem mâine să îmi spui cum nenorociții nu au avertizat suficient, cum pomii nu sunt tăiați și cum… habar nu am, dar cineva să fie vinovat. De ce să te deranjezi să faci câți pași în plus până acasă?”

În logica asta, dacă la ANM se mai dă în bară cu prognoza, deși niciodată o prognoză nu are 100% șanse să se regăsească întocmai în realitate, dacă în administrație e multă indolență și avem de suferit, hai să nu ne mai ferim singuri de potențialele pericole, să avem apoi de ce ne ofuscăm în loc să ne luăm minimele măsuri de precauție.

Ce ne facem cu Arafat?

Suntem supărați (pe bună dreptate!) după multele și gravele nemernicii făcute în pandemie. Cheltuieli halucinante pe izolete, spitale de campanie fără utilitate, măști și aparatură inutilă așa cum s-a dovedit, afaceri oneroase rămase în cercetare până la prescrierea faptelor, afaceri oneste îngenuncheate de măsuri abuzive. Ohooo… câte am avea de lămurit și nu vom afla niciodată. Și domnul Arafat știe multe. Nică maimuțoiul de Cîțu nu va răspunde despre cum ne îndemna să facem credite pentru a ne salva afacerile închise abuziv. Mulți ar avea de dat răspunsuri, dar prejudiciul rămâne la noi. Așa cum azi tot noi plătim pentru privilegiile lor, iar ei nu au niciun gând să le elimine.

Însă, ieri, am fost foarte atent la ce a spus Raed Arafat, citez: ”Avem o avetizare din partea meteorologilor, pe care trebuie să o tratăm cu seriozitate. Nu e cazul să ne panicăm, ci doar să ne pregătim forțele de intervenție și să limităm efectele atât cât e posibil, dacă va fi cazul.”

Ceva anormal în toate astea? De data asta nu, ba chiar asta zic că trebuie să fie abordarea. Nu a cerut să ne încuiem în case, să purtăm măști sau căști, colac de salvare cu cap de rățușcă sau fără, ci doar să fim precauți în zonele vizate. În rest, pompierii, jandarmii, polițiștii și toți cei din structurile abilitate să intervină să fie pregătiți. Nimic anormal.

Din păcate, chiar și în cazurile în care trebuie să primeze prevenția și precauția, dacă avertizările nu se confirmă după cum ”îngerii apocalipsei” din online le răstălmăcesc și caută senzaționalul unde nu există, astfel de avertizări slăbesc încrederea oamenilor. E ca în povestea cu lupul… nimeni nu mai crede că vine, când chiar vine. Arunc o privire pe la posturile de știri și văd câte un tâmpit cu cizme de cauciuc, pe o straduță unde apa nu trecea de gleznă, urlând de bezmetic că strada e complet acoperită cu apă. Ceva rar când plouă mai multicel, nu?

Cred că e de bun simț să ne luăm măsurile minime pentru a ne proteja, că nu facem o favoare nimănui cu ”interese obscure”, că nu facem jocul ocultei mondiale dacă amânăm o plecare în zone cu avertizări sau mutăm mașina de sub copac.

Cât despre gropile din Ploiești, acum acoperite cu apa care stă precum stătea whiskyul în paharul fostului primar, să nu ne facem iluzii că apa o să dipară prea curând, altfel decât prin evaporare. Bine, exagerez aici, pentru că licoarea din pahar nu stătea atât de mult, având cine să o ”evapore”. Să ne auzim sănătoși și după următoarea avertizare!

PS: În imagine avem o situație generată astăzi de un isteț, în Prahova. De ce să creadă el că nivelul apei a crescut, că debitul este mărit, de ce să fie atent la avertizări și să nu se aventureze în traversarea râului Teleajen? El e puternic și nu crede în toate prostiile, nu se lasă el manipulat. Poate le impută cineva intervențiile, ca data viitoare pompierii ISU să se deplaseze la cei care au cu adevărat nevoie, nu la toți amețiții.