Cum ne protejăm copiii de pericolul online

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Asociația pentru transparență în comunitate din Ploiești demarează un proiect intitulat “Online-ul pentru copii, între pericol și resursă”.

Inițiatorii campaniei doresc să aducă în atenția părinților că utilizarea excesivă a internetului de către minori poate genera pericole precum cyberbullying-ul, dependența de ecrane, izolare socială și probleme de sănătate mintală, precum anxietatea și depresia etc.

Asociația are la bază jurnaliști acreditați din Prahova, ce au documentat de-a lungul timpului astfel de subiecte. Alături de specialiști în psihoterapie și specialiști în IT și siguranță pe internet, membrii asociației își doresc să aducă în spațiul public o serie de informații care să-i ajute pe părinți și profesori să ghideze tinerii către o navigare pe internet cât mai în avizat.

Beneficiarii proiectului sunt părinți ai copiilor de gimnaziu (11-14 ani), acolo unde apare obișnuința de a accesa internetul și canalele de social media și diriginți/profesori interesați de subiect, cu beneficiari finali – copiii.

Axinia cere retragerea sprijinului politic pentru viceprimarul Ploieștiului, Alexandru Săraru

Europarlamentarul AUR, Adrian Axinia, a anunțat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, că a cerut  retragerea sprijinului politic viceprimarului Ploieștiului, Alexandru Săraru. ”Prin acțiunile sale, viceprimarul...
În studioul Observatorul Prahovean au fost prezente pentru a dezbate acest proiect Mirela Mihai, co-fondator Observatorul Prahovean, specialist în comunicare și coordonatorul campaniei și Eugeniei Popovici, psiholog-psihoterapeut.

Emisiunea dedicată proiectului “Online-ul pentru copii, între pericol și resursă” poate fi urmărită aici:

