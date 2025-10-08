Ploieștiul, sub cod portocaliu [REPORTAJ VIDEO]

La Ploiești plouă neîntrerupt de peste 24 de ore, iar efectele codului portocaliu de vreme severă se resimt mai ales în cartierele de la marginea orașului.

- Publicitate -

În Mimiu sau Râfov, străzile neasfaltate s-au transformat în adevărate capcane pentru pietoni, cu gropi pline de apă și noroi până la glezne.

Citește și: Ploiești 2025: Poți recunoaște cartierul uitându-te la imagini?

Tot în zonele limitrofe am întâlnit și ploieșteni zgribuliți în stațiile de autobuz. Impropriu spus stații, și asta pentru că oamenii așteaptă autobuzul sub cerul liber, fără o copertină care să-i protejeze. Îți dat seama că este o stație după plăcuța pe care sunt trecute traseele care circulă în zonă.

Opinii Voxpublica Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o opinie despre ”Generația TikTok”. „Nu mai sunt copiii de altădată...” – începe o colegă în cancelarie,...

- Publicitate -

Am trecut și pe la celebrul deja loc de joacă cu piscină, capodopera din Pictor Rosenthal. Apa era la nivel, iar jucăriile pluteau fericite în ea. Ei, dar nu doar periferia Ploieștiului a simțit din plin codul portocaliu de vreme rea.

Citește și: Așa arată intrarea în cartierul Pictor Rosenthal, recent modernizat

Am mers și la Halele Centrale. Ne așteptam, ca după reparațiile anunțate după articolul apărut în Observatorul Prahovean acum câteva luni, să nu mai plouă prin cupola imobilului monument istoric.

- Publicitate -

Nu ați ghicit! Gălețile sunt răspândite printre standurile cu haine, mai ceva ca furnicile, pline ochi de apa care se prelinge din tavan.

Dar, vrem să încheiem periplul prin Ploieștiul plouat, și la propriu și la figurat, într-o notă pozitivă. Precipitațiile abundente au dat iar viață râului Dâmbu.

Dacă mai tot timpul nu curgea nici strop de apă pe porțiunea din zona străzii Apelor, astăzi debitul era unul crescut.

Eveniment Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni ANM a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 octombrie - 2 noiembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai scăzute...