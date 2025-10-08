- Publicitate -

Ploieștiul, sub cod portocaliu [REPORTAJ VIDEO]

Oana Toma
Autor: Oana Toma

La Ploiești plouă neîntrerupt de peste 24 de ore, iar efectele codului portocaliu de vreme severă se resimt mai ales în cartierele de la marginea orașului.

În Mimiu sau Râfov, străzile neasfaltate s-au transformat în adevărate capcane pentru pietoni, cu gropi pline de apă și noroi până la glezne.

Tot în zonele limitrofe am întâlnit și ploieșteni zgribuliți în stațiile de autobuz. Impropriu spus stații, și asta pentru că oamenii așteaptă autobuzul sub cerul liber, fără o copertină care să-i protejeze. Îți dat seama că este o stație după plăcuța pe care sunt trecute traseele care circulă în zonă.

Am trecut și pe la celebrul deja loc de joacă cu piscină, capodopera din Pictor Rosenthal. Apa era la nivel, iar jucăriile pluteau fericite în ea. Ei, dar nu doar periferia Ploieștiului a simțit din plin codul portocaliu de vreme rea.

Am mers și la Halele Centrale. Ne așteptam, ca după reparațiile anunțate după articolul apărut în Observatorul Prahovean acum câteva luni, să nu mai plouă prin cupola imobilului monument istoric.

Nu ați ghicit! Gălețile sunt răspândite printre standurile cu haine, mai ceva ca furnicile, pline ochi de apa care se prelinge din tavan.

Dar, vrem să încheiem periplul prin Ploieștiul plouat, și la propriu și la figurat, într-o notă pozitivă. Precipitațiile abundente au dat iar viață râului Dâmbu.

Dacă mai tot timpul nu curgea nici strop de apă pe porțiunea din zona străzii Apelor, astăzi debitul era unul crescut.

