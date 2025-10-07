Așa arată intrarea în cartierul Pictor Rosenthal, recent modernizat

Cartierul Pictor Rosenthal din Ploiești continuă să rămână în centrul atenției. După ce ani de zile oamenii au fost nevoiți să înoate în noroi, Primăria Ploiești a reușit asfaltarea străzilor.

Mai mult, în zonă au fost amenajate parcuri pentru copii, iar coșurile de gunoi au răsărit „ca ciupercile după ploaie” stârnind o serie de întrebări și îndoieli printre localnici.

Nu toate problemele din cartierul Pictor Rosenthal au fost însă rezolvate odată cu recenta modernizare.

Accesul în cartier presupune traversarea unei căi ferate în apropierea căreia asfaltul…. lipsește. De fapt, dacă ne uităm cu atenție pe imaginile surprinse de Google Street View în anii trecuți, aici nu a existat niciodată asfalt.

În ultimele luni, gropi adânci s-au format în apropierea căii ferate, iar oamenii care locuiesc au ajuns să-și pună la grea încercare zilnic mașinile.

Contrastul surprins de reporterul Observatorul Prahovean, dintre trecerea la nivel cu calea ferată și străzile recent asfaltate, reprezintă o imagine fidelă a modului în care modernizarea urbană se oprește, adesea, la jumătatea drumului.

Având în vedere că întreținerea zonei din proximitatea căii ferate revine CFR, Observatorul Prahovean a solicitat instituției un punct de vedere.