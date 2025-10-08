Apel umanitar: David are nevoie de ajutorul nostru! – LIVE

Copac căzut pe strada Toma Socolescu din Ploiești

Copaci căzuți în Ploiești și Prahova din cauza vântului

Codul portocaliu de ploi abundente și vânt puternic intrat în vigoare seara trecută a început să creeze probleme în Prahova.

Potrivit ISU Prahova, până la această oră, pompierii au fost solicitați să intervină în șase situații pentru degajarea unor copaci căzuți.

Citește și: Localitățile din Prahova fără curent electric din cauza vremii

Aceste evenimente s-au petrecut pe raza municipiului Ploiești, pe DJ102 în orașul Plopeni, în Sinaia, Vălenii de Munte și municipiul Câmpina. Nu au fost înregistrate victime.

Pompierii militari prahoveni rămân mobilizați pentru a veni în sprijinul comunităților.

Vă reamintim că atenționarea meteo expiră în această seară, la ora 23.00.

