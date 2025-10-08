Copaci căzuți în Ploiești și Prahova din cauza vântului

Codul portocaliu de ploi abundente și vânt puternic intrat în vigoare seara trecută a început să creeze probleme în Prahova.
Potrivit ISU Prahova, până la această oră, pompierii au fost solicitați să intervină în șase situații pentru degajarea unor copaci căzuți.
Aceste evenimente s-au petrecut pe raza municipiului Ploiești, pe DJ102 în orașul Plopeni, în Sinaia, Vălenii de Munte și municipiul Câmpina. Nu au fost înregistrate victime.
Pompierii militari prahoveni rămân mobilizați pentru a veni în sprijinul comunităților.
Vă reamintim că atenționarea meteo expiră în această seară, la ora 23.00.