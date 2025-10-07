- Publicitate -
Bogdan Radu

A renunțat la munca din Germania pentru o mică afacere în Ploiești

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Observatorul Prahovean demarează o campanie dedicată celor care au revenit în țară pentru a-și deschide o mică afacere sau care se reorientează profesional. În primul episod vă prezentăm povestea lui Bogdan Radu, un tânăr de 28 de ani, care a decis să lase „țările străine” și să-și facă un rost acasă.

- Publicitate -

După ani de zile în care a muncit la o firmă de deszăpezire, din Munchen, făcând și curățenie într-un restaurant și un cabinet dentar, Bogdan a lăsat cele două joburi și cei 5500 de euro pe care îi câștiga lunar, și-a luat „pușculița cu banii pentru visul său” și a revenit la Ploiești. Un curs de formare profesională, organizat de un centru din oraș, l-a ajutat ca astăzi să aibă propriul salon de frizerie, unde a lucrat singur mai bine de un an.

Din articol

Este  tânăr, extrem de ambiţios şi încrezător în şansele sale. La vârsta când alții de vârsta lui încă se gândeau pe ce drum o să o apuce în viață, Bogdan spune că era deja sătul de muncă printre străini.

Cu 12 clase pe care le-a absolvit la liceul sportiv din Moreni, spune că niciodată nu i-a fost frică sau rușine de muncă. Provenit dintr-o familie modestă, din Dâmbovița, cu un tată șofer și o mamă casnică, Bogdan a vrut mereu să se autodepășească și să reușească prin forțe proprii.

Eveniment

280 de lei costă întreținerea pe zi a unui deținut în România

Pentru fiecare deținut din penitenciarele din România, Ministerul Justiției suportă  costuri de întreținere (cazare și masă) în valoare de 280 de lei pe zi.Informația...
- Publicitate -

A făcut un curs de frizerie, iar azi are propriul salon

Când s-a reîntors la Ploiești, în 2022, nu știa încotro să se îndrepte. Cu un copil de câteva luni, și-a spus că de undeva trebuie să o apuce. A făcut un curs de frizerie la un centru de formare profesională, iar azi are propriul salon, în Ploiești, în zona supermarketului „La Cocoș”, unde a reușit să mai angajeze alti doi stiliști. Nu i-a fost nicio secundă ușor, însă, la fel, nicio secundă nu s-a dat bătut.

„Am împărțit pe stradă flyere scoase la xerox. Nu îmi permiteam altceva”

„În primele patru luni, nici chiria nu am reușit să o plătesc. Dacă aveam doi clienți pe zi, era mare lucru. Ajunsesem să scot flyere la xerox, fiindcă nu aveam bani de altceva și, fie vară, fie iarnă, le împărțeam de unul singur oamenilor pe stradă. Unii aruncau o privire, alții, îi vedeam, le puneau la coșul de gunoi.

Îmi venea să plâng de multe ori, dar am strâns din dinți și mi-am spus că, indiferent de orice, eu voi merge mai departe. E nevoie doar de răbdare, muncă și perseverență”, povestește, azi tânărul.

- Publicitate -

Îl întreb dacă poate spune că business-ul lui e acum unul profitabil. Îmi spune că întrebarea mea e greșită. „Eu banii pe care îi câștig azi îi reinvestesc permanent. Am plecat de la zero și nu mă culc pe o ureche. Azi iau o oglindă, mâine mai schimb un scaun, poimaine mai cumpăr ceva aparate de tuns.

 În plus, continui să investesc și în formarea mea profesională. Spun asta fiindcă niciodată nu poți spune că ești suficient de bun. E o piață concurențială și cred că cea mai bună investiție e în tine însuți. De-abia peste, probabil, cinci ani, voi vedea dacă pot vorbi despre o, să zicem, agoniseală, ceva pus deoparte pentru copiii mei, fiindcă, între timp, mai am un băiețel de două luni”, mai spune tânărul ploieștean.

Nu crede în noroc, ci în disciplină

Muncește să își țină mica afacere „vie” , iar pasiunea a devenit pentru el un job

Eveniment

Așa arată intrarea în cartierul Pictor Rosenthal, recent modernizat

Cartierul Pictor Rosenthal din Ploiești continuă să rămână în centrul atenției. După ce ani de zile oamenii au fost nevoiți să înoate în noroi,...
- Publicitate -

S-a înscris și la un curs de dezvoltare personală, iar „rutina” lui, după o zi de muncă, este ca, în fiecare seară, să își aloce timp pentru a asculta poveștile unor antreprenori de succes fiindcă, mai spune Bogdan, „eu nu cred în noroc, ci în disciplină, corectitudine și mult efort pentru a reuși ceea ce își propui. Sunt mulțumit în fiecare ză că pot merge mai departe și mi-aș dori ca măcar 60,70% din bazele educației primite de la părinți să reușesc să le transfer și copiilor mei”.

Pe lângă micul său business, Bogdan predă cursul de frizerie în cadrul centrului unde i s-au pus, pentru prima dată, în mână, foarfeca și aparatul de tuns. A făcut și cursul de Formator, iar acum lucrează cot la cot cu Răzvan, omul care i-a fost profesor. Tot timpul, mai zice el, rememorează cuvintele tatălui său: „când vezi că-ți merge bine, fă o pauză și uită-te în spate. Niciodată să nu permiți să intervină aroganța și sentimentul acela de autosuficiență”.  

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

3
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Așa arată intrarea în cartierul Pictor Rosenthal, recent modernizat

0
Cartierul Pictor Rosenthal din Ploiești continuă să rămână în...
Administrație

Când vor fi gata lucrările de infrastructură din Ploiești

0
La Ploiești sunt în derulare mai multe proiecte de...
Educație

Copiii vor avea acces la TikTok doar cu acordul părinților

0
Senatorii au adoptat ieri un proiect privind majoratul digital....
Eveniment

Drumuri pline de gropi în Loloiasca. Explicația primarului

0
Localnicii din satul Loloiasca, comuna Tomșani, sunt disperați că...
Eveniment

Cod portocaliu de ploi în Prahova. Școlile rămân deschise

2
Școlile se închid, miercuri, 8 octombrie  în patru județe...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Așa arată intrarea în cartierul Pictor Rosenthal, recent modernizat

Ștefan Vlăsceanu -
Cartierul Pictor Rosenthal din Ploiești continuă să rămână în...

Drumuri pline de gropi în Loloiasca. Explicația primarului

Luiza Toboc -
Localnicii din satul Loloiasca, comuna Tomșani, sunt disperați că...

Cod portocaliu de ploi în Prahova. Școlile rămân deschise

Luiza Toboc -
Școlile se închid, miercuri, 8 octombrie  în patru județe...

În ce hal arată parcarea SJU Ploiești după ploaie

Luiza Toboc -
Imagini revoltătoare surprinse, astăzi, 7 octombie, cu simulacrul de...
- Publicitate -

Accident feroviar la Vărbilău. Autoturism lovit de tren

Corina Matei -
Un accident feroviar s-a produs cu puțin timp în...

Călători revoltați. Aparatele de bilete din 101, nefuncționale

Luiza Toboc -
Rumoare, azi dimineață, între călătorii care au circulat pe...

Groapa din fața Gării de Sud ”împlinește” șase ani. Când o astupați?

Ștefan Vlăsceanu -
Din cauza orgoliilor politice, a lipsei de interes și,...

280 de lei costă întreținerea pe zi a unui deținut în România

Marius Nica -
Pentru fiecare deținut din penitenciarele din România, Ministerul Justiției...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean