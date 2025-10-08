Lista tăierilor de cheltuieli la Ploiești. Instituțiile cu bugete diminuate

Ultima rectificare de buget, aprobată, miercuri, în ședință extraordinară la Ploiești, a vizat reducerea cheltuielilor la mai multe instituții din subordinea Consiliului Local. Diminuările de fonduri au loc la Poliția Locală, Teatrul Toma Caragiu, Casa de Cultură IL Caragiale, dar și la Serviciul Public Finanțe Locale și CSM Ploiești. (VIDEO la finalul textului)

Bugetele instituțiilor din subordinea Consiliului Local Ploiești vor fi diminuate. Măsura se aplică la Poliția Locală Ploiești, Clubul Sportiv Municipal, Casa de Cultură IL Caragiale, dar și la Serviciul Public Finanțe Locale.

Fiecare instituție a încercat să reducă cheltuielile cât mai mult. Unii au redus fondul de salarii, banii pentru echipamente pentru diverse evenimente, dar și de la capitolul investiții.

Reduceri de cheltuieli la Poliția Locală Ploiești

La Poliția Locală Ploiești, suma diminuată este de 740.000 de lei. Vor exista fonduri reduse la capitolul cheltuieli salariale, bunuri și servicii, dar și la capitolul investiții. Caracterul de urgență pentru această măsură vizează asigurarea necesarului pentru secțiunea de funcționare, pentru plata serviciilor de utilitate publică.

Reduceri de cheltuieli la SPFL Ploiești

Rectificarea de buget vizează și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești. Suma diminuată este de 390.000 de lei.

Astfel, se propune diminuarea fondurilor pentru:

Cheltuieli de personal – reducere cu 250.000 de lei

Bunuri și servicii – reducere cu 132.000 de lei

Alte cheltuieli – reducere cu 8.000 de lei

Reducerile de cheltuieli au drept scop asigurarea fondurilor necesare pentru funcționare până la finele anului 2025.

Reduceri de cheltuieli la Teatrul Toma Caragiu

La Teatrul Toma Caragiu propunerea de reducere a cheltuielilor este de 181.400 lei, respectiv 100.000 de lei din subvenția acordată de la secțiunea funcționare de la bugetul local și 81.400 de lei din venituri proprii.

Reduceri de cheltuieli la CSM Ploiești

La CSM Ploiești s-a propus diminuarea subvenției de la bugetul local și majorarea altor venituri din sponsorizări.

Astfel, suma diminuată este de 220.120 lei. Caracterul de urgență pentru rectificarea de urgență are la bază, potrivit raportului anexat la proiect, ordonanța de urgență privind reducerea cheltuielilor, dar și necesitatea asiguării sumelor necesare pentru activitatea sportivă.

Reduceri de cheltuieli la Casa de Cultură IL Caragiale Ploiești

La Casa de Cultură IL Caragiale Ploiești, rectificarea de buget vizează diminuarea subvenției la secțiunea de funcționare de la bugetul local cu suma de 210.000 de lei.

Cea mai mare sumă diminuată, de 170.000 de lei, este pentru Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală Ploiești.

Pe ordinea de zi a figurat și proiectul de rectificare a bugetului local. Astfel, propunerea a vizat majorarea capitolului venituri și cheltuieli cu suma de 2.538.150 lei.

Diminuări de fonduri au fost aprobate si la Filarmonica Ploiești (1,2 milioane de lei).