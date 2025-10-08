- Publicitate -

Lista tăierilor de cheltuieli la Ploiești. Instituțiile cu bugete diminuate

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Ultima rectificare de buget, aprobată, miercuri, în ședință extraordinară la Ploiești, a vizat reducerea cheltuielilor la mai multe instituții din subordinea Consiliului Local. Diminuările de fonduri au loc la Poliția Locală, Teatrul Toma Caragiu, Casa de Cultură IL Caragiale, dar și la Serviciul Public Finanțe Locale și CSM Ploiești. (VIDEO la finalul textului)

- Publicitate -

Bugetele instituțiilor din subordinea Consiliului Local Ploiești vor fi diminuate. Măsura se aplică la Poliția Locală Ploiești, Clubul Sportiv Municipal, Casa de Cultură IL Caragiale, dar și la Serviciul Public Finanțe Locale.

Fiecare instituție a încercat să reducă cheltuielile cât mai mult. Unii au redus fondul de salarii, banii pentru echipamente pentru diverse evenimente, dar și de la capitolul investiții.

Reduceri de cheltuieli la Poliția Locală Ploiești

La Poliția Locală Ploiești, suma diminuată este de 740.000 de lei. Vor exista fonduri reduse la capitolul cheltuieli salariale, bunuri și servicii, dar și la capitolul investiții. Caracterul de urgență pentru această măsură vizează asigurarea necesarului pentru secțiunea de funcționare, pentru plata serviciilor de utilitate publică.

Eveniment

Copaci căzuți în Ploiești și Prahova din cauza vântului

Codul portocaliu de ploi abundente și vânt puternic intrat în vigoare seara trecută a început să creeze probleme în Prahova. Potrivit ISU Prahova, până la...
- Publicitate -

Reduceri de cheltuieli la SPFL Ploiești

Rectificarea de buget vizează și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești. Suma diminuată este de 390.000 de lei.

Astfel, se propune diminuarea fondurilor pentru:

  • Cheltuieli de personal – reducere cu 250.000 de lei
  • Bunuri și servicii –  reducere cu 132.000 de lei
  • Alte cheltuieli – reducere cu 8.000 de lei

Reducerile de cheltuieli au drept scop asigurarea fondurilor necesare pentru funcționare până la finele anului 2025.

- Publicitate -

Reduceri de cheltuieli la Teatrul Toma Caragiu

La Teatrul Toma Caragiu propunerea de reducere a cheltuielilor este de 181.400 lei, respectiv 100.000 de lei din subvenția acordată de la secțiunea funcționare de la bugetul local și 81.400 de lei din venituri proprii.

Reduceri de cheltuieli la CSM Ploiești

La CSM Ploiești s-a propus diminuarea subvenției de la bugetul local și majorarea altor venituri din sponsorizări.

Astfel, suma diminuată este de 220.120 lei. Caracterul de urgență pentru rectificarea de urgență are la bază, potrivit raportului anexat la proiect, ordonanța de urgență privind reducerea cheltuielilor, dar și necesitatea asiguării sumelor necesare pentru activitatea sportivă.

Administrație

Drumul spre Baba Ana, DJ 102 H, s-a umplut de gropi

Drumul spre Baba Ana, DJ 102 H, bate orice record în materie de gropi. Chiar dacă vrei să ocolești vreun crater, nu ai pe...
- Publicitate -

Reduceri de cheltuieli la Casa de Cultură IL Caragiale Ploiești

La Casa de Cultură IL Caragiale Ploiești, rectificarea de buget vizează diminuarea subvenției la secțiunea de funcționare de la bugetul local cu suma de 210.000 de lei.

Cea mai mare sumă diminuată, de 170.000 de lei, este pentru Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală Ploiești.

Pe ordinea de zi a figurat și proiectul de rectificare a bugetului local. Astfel, propunerea a vizat majorarea capitolului venituri și cheltuieli cu suma de 2.538.150 lei.

- Publicitate -

Diminuări de fonduri au fost aprobate si la Filarmonica Ploiești (1,2 milioane de lei).

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

2 COMENTARII

  2. Cum ar zice un clasic in viata „fake news” sau pe romaneste, praf in ochi. Aceeiasi poveste de rostogolire a problemei si neasumarea privind desponibilizarile, acestea fiind singurele masuri reale de reducere a cheltuielilor. Intotdeauna s-a procedat asa, reduceri fictive in ideea ca vine ciuma rosie acum la rotativa si ne da inapoi ce ni s-a luat. Se pare ca tot nu se intelege ca asa nu se mai poate.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

0
Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în...
Exclusiv

Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

4
SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă...
Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

5
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

Clase goale la școala din Negoiești. Părinții își mută copiii la oraș

0
Din lipsă de copii, începând cu anul școlar 2026-2027,...
Eveniment

Trafic blocat în totalitate pe DN72, la I.L. Caragiale

0
Traficul rutier este blocat în totalitate pe DN72 Ploiești-Târgoviște...
Social

Expoziții, concerte și ateliere la final de Artown NOW Ploiești

0
Artown NOW Ploiești 2025 a ajuns la final. În...
Eveniment

Mașină blocată în albia râului Teleajen, la Moara Nouă

1
O autoutilitară riscă sa fie luată de apele râului...
Fun

Plouă în sala de ședințe a Primăriei Ploiești

0
Astăzi, 8 octombrie 2025, plouă în sala de ședințe...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

1
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Drumul spre Baba Ana, DJ 102 H, s-a umplut de gropi

Roxana Tănase -
Drumul spre Baba Ana, DJ 102 H, bate orice...

Când vor fi gata lucrările de infrastructură din Ploiești

Roxana Tănase -
La Ploiești sunt în derulare mai multe proiecte de...

Străzile din Ploiești unde au loc lucrări la rețele termice și de apă

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat calendarul lucrărilor edilitare care au...

Ploieștiul, sufocat de mașini. Cum am putea scăpa de ambuteiaje

Roxana Tănase -
La fel ca în alte mari orașe, traficul aglomerat...
- Publicitate -

Precizare: Reducerea de personal va avea loc la CJ Prahova, nu DGASPC

Redacția Observatorulph.ro -
Conducerea Consiliului Județean Prahova transmite că informația privind reducerea...

Disponibilizări în grafic la DGASPC Prahova. Nu sunt bani de salarii

Roxana Tănase -
Mult anunțata reformă în administrația locală întârzie să fie...

Stație de epurare nouă în Prahova. Va deservi cinci localități

Observatorul Prahovean -
Prahova accelerează investițiile în infrastructura de apă: contract de...

Când se va deschide circulația pe Centura Mizil

Roxana Tănase -
Cu o lungime de 7,4 km și cu intersecții...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean