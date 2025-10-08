Beznă, dimineața, pe străzile Ploieștului. „E pericol de accidente”

Mai mulți locuitori s-au plâns că, miercuri dimineață, la ora 07.00, era beznă pe străzile din municipiul Ploiești. Cei mai afectați au fost șoferii, în condițiile în care vizibilitatea a fost redusă din cauza ploii. Viceprimarul Ploieștiului, Zoia Staicu, a explicat că programul de aprindere și de stingere a iluminatului public se face conform unor normative aprobate prin hotărâre de Consiliu Local.

- Publicitate -

Mai mulți ploieșteni au reclamat, miercuri dimineață, lipsa iluminatului public, în condițiile în care vizibilitatea era oricum redusă din cauza ploii.

„La ora 07.00 este beznă pe străzile din Ploiești. E pericol de accidente”, s-au plâns oamenii.

Iluminat public în funcție de program

Date fiind numeroasele sesizări venite din partea cetățenilor, Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere din partea reprezentanților Primăriei Ploiești.

Eveniment Ploieștiul, sub cod portocaliu [REPORTAJ VIDEO] La Ploiești plouă neîntrerupt de peste 24 de ore, iar efectele codului portocaliu de vreme severă se resimt mai ales în cartierele de la...

- Publicitate -

„A fost iluminat public de dimineață. Programul de aprindere și de stingere a iluminatului public se face conform unor normative, normative aprobate prin hotărâre de Consiliu Local.

Este clar că funcționarea iluminatului public se face programat, printr-un sistem electronic. Deci nu putem interveni pe fiecare stradă.

Totul este automomat, iar reperul este acest normativ P 136/88, privind funcționarea rațională a energiei electrice”, a precizat Zoia Staicu, viceprimarul municipiului Ploiești.

- Publicitate -

Programul de iluminat public în Ploiești, în luna octombrie

Potrivit programului de iluminat public, în perioada 1 – 30 octombrie, programul de aprindere și de stingere a iluminatului public este structurat astfel: