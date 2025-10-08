- Publicitate -
Beznă, dimineața, pe străzile Ploieștului. „E pericol de accidente”

Mai mulți locuitori s-au plâns că, miercuri dimineață, la ora 07.00, era beznă pe străzile din municipiul Ploiești. Cei mai afectați au fost șoferii, în condițiile în care vizibilitatea a fost redusă din cauza ploii. Viceprimarul Ploieștiului, Zoia Staicu, a explicat că programul de aprindere și de stingere a iluminatului public se face conform unor normative aprobate prin hotărâre de Consiliu Local.

Mai mulți ploieșteni au reclamat, miercuri dimineață, lipsa iluminatului public, în condițiile în care vizibilitatea era oricum redusă din cauza ploii.

„La ora 07.00 este beznă pe străzile din Ploiești. E pericol de accidente”, s-au plâns oamenii.

Iluminat public în funcție de program

Date fiind numeroasele sesizări venite din partea cetățenilor, Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere din partea reprezentanților Primăriei Ploiești.

„A fost iluminat public de dimineață. Programul de aprindere și de stingere a iluminatului public se face conform unor normative, normative aprobate prin hotărâre de Consiliu Local.

Este clar că funcționarea iluminatului public se face programat, printr-un sistem electronic. Deci nu putem interveni pe fiecare stradă.

Totul este automomat, iar reperul este acest normativ P 136/88, privind funcționarea rațională a energiei electrice”, a precizat Zoia Staicu, viceprimarul municipiului Ploiești.

Programul de iluminat public în Ploiești, în luna octombrie

Potrivit programului de iluminat public, în perioada 1 – 30 octombrie, programul de aprindere și de stingere a iluminatului public este structurat astfel:

  • 1 – 10 octombrie – iluminatul public se aprinde la ora 19.07 și se stinge la ora 06.42
  • 11 – 20 octombrie – iluminatul public se aprinde la 18.49 și se stinge la ora 06.54
  • 21 – 31 octombrie – iluminatul public se aprinde la ora 18.32 și se stinge la ora 07.10

