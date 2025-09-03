Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul, Cristina a transformat o nevoie personală într-un brand cu suflet: White Lily Naturals. De la dorința de a-și proteja copiii, la ambiția de a crea produse care să aducă sănătate și frumusețe, povestea ei este o călătorie de suflet, spusă cu emoție și autenticitate. parfumul din

A fost odată… Așa își începeau poveștile spuse la ceasurile serii bunicii mei. Așa adormeam cu gândul la Feți-Frumoși și Ilene Cosânzene, la buzdugane aruncate, la alte fapte de vitejie… Tot așa am aruncat eu „buzduganul” gândurilor și am nimerit drept în poarta unde cremele și uleiurile au parfum de poveste.

Cuvintele doamnei Cristina Șerîngă vin cu simplitatea și emoția începuturilor. Totul a pornit din grija pentru familie, un gest firesc care s-a transformat într-o misiune. Mai mult decât un brand de cosmetice, este o poveste scrisă cu suflet, în care fiecare produs aduce oamenilor nu doar frumusețe, ci și un strop de vindecare.

Cosmetice naturale create cu suflet

Am bătut la ușa Cristinei cu gândul să îi aflu povestea brandului său. De îndată ce am pășit, un parfum plin de miresme mi-a învăluit sufletul. Atelierul său plin de esențe, creme și rețete mi-a dat siguranța că aici voi scrie din nou o poveste frumoasă despre oameni.

„Nu știu exact când am început să iubesc plantele, dar îmi amintesc senzația aceea magică, când descopeream o frunză, o floare, un miros. Întrebam mereu: Ce este asta? Și la ce folosește? Unele plante îmi scăpau printre amintiri, dar altele mă fascinau: frunza de pătlagină care vindeca răni, florile de ștevie bune pentru burtică, gălbenelele care alinau pielea rănită, cimbrișorul cu miros de vară și florile de soc care dădeau viață sucului copilăriei — socata. Îmi umpleam sacoșa cu ciuperci și alte minunății și le aduceam acasă, mândră de comoara mea, chiar dacă mama arunca jumătate din ele. Pentru mine, conta aventura, nu câștigul.” Așa a început dialogul meu înmiresmat cu Cristina Șerîngă.

Cum a luat naștere afacerea? Cine este fondatorul companiei?

White Lily a luat naștere imediat după ce au apărut copiii în viața noastră, din dorința de a le oferi pe lângă o alimentație sănătoasă și produse de îngrijire care să fie blânde cu pielea, să le aducă organismului un plus de sănătate. Fondatorul companiei, dacă pornim de la idee, pot spune că sunt eu, Cristina Șerîngă, care am tot experimentat pe mine și pe familie primele produse.

Glasul blând al Cristinei se aude ca o poveste. Povestea numelui White Lily este, de fapt, o declarație de iubire și de recunoștință pentru mama sa.

Ce v-a inspirat să numiți firma White Lily Naturals?

Îmi adresați o întrebare de suflet. Inspirația a venit de la mama mea, dar mai ales de la faptul că am pierdut-o destul de devreme, când eu aveam aproape 11 ani. Pe mama o chema Elena, dar cei apropriați îi spuneau Lili. Cumva am simțit o ocrotire a ei de-a lungul anilor, atunci am făcut legătura între White, de la înger și Lili. Așa s-a născut îngerul Lily, care veghează asupra noastră.

De ce aici, în Bordenii Mari din Ținutul Stejarilor?

Cumva aici ne-au purtat pașii. În vremea pandemiei, locuiam la Sinaia într-un bloc, vedeam în față numai betoane. Și am luat hotărârea că este nevoie să schimbăm un pic cadrul. Și am tot căutat spații mari, frumoase, verdeață, natură, până când am găsit acest teren. Într-adevăr aici suntem acasă.

Afacerea s-a născut din pasiunea unui suflet curios, profund conectat cu natura și miracolele ei. Dintr-o dorință sinceră de a oferi soluții blânde și naturale pentru îngrijirea corpului a luat naștere o colecție de cosmetice artizanale create cu grijă și intenție.

Produsele sunt realizate din ingrediente naturale de înaltă calitate: unturi și uleiuri hrănitoare, ape florale macerate botanice și compuși activi extrași din plante. Se folosesc doar conservanți naturali aprobați pentru cosmeticele Eco-Cert, pentru a asigura siguranța, sustenabilitatea și delicatețea asupra pielii.

Te invităm să ne fii alături în această călătorie minunată prin lumea aromelor și a plantelor, care ne oferă cu generozitate proprietățile lor vindecătoare pentru trup și suflet.

Ce legătură aveți cu comunitatea locală și cu Asociația „Prietenii Satului”?

Legătura este tot una de suflet. Organizăm evenimente culturale prin Asociația „Prietenii Satului” și ajutăm pe cât putem în diverse acțiuni. Acțiuni de ecologizare și orice altă activitate care presupune adunarea comunității locale.

Din mâinile Cristinei prind viață săpunuri, creme, deodorante și uleiuri care poartă amprenta naturii și a răbdării.

Care sunt categoriile de produse pe care le produceți?

Principalele categorii sunt săpunurile. Avem săpunuri, șampon solid, creme, deodorante stick și cremă, avem uleiurile de masaj, cremele de față, geluri de duș.

Săpunurile solide au devenit vedetele atelierului, iar crema de gălbenele și deodorantul cremă sunt deja nelipsite din casele clienților.

Care sunt cele mai populare produse, ce preferă clienții?

Clienții preferă săpunurile. Săpunurile sunt într-adevăr la mare căutare, săpunurile solide. Aici a fost nevoie să aducem un pic de cunoștințe în viața oamenilor pentru că refuzau săpunul solid în favoarea gelului de duș obișnuit. Când le-au încercat, au văzut că aduc beneficii și atunci au devenit consumatori frecvenți ai săpunurilor noastre. Avem crema cu gălbenele, arnică și sunătoare, foarte utilă în trusa de prim ajutor. Avem și uleiul pentru articulații, pe bază de muștar, susan și alte uleiuri esențiale cu rol antiinflamator.

Ce fel de ingrediente folosiți? Sunt naturale? Organice? Au certificări?

Folosim ingrediente naturale, omologate, aprobate Eco-Cert pentru cosmetice naturale, bio. Tot eu sunt inovatorul rețetelor, pornesc de la o rețetă de bază și fac testele. Îmi place să testez și să experimentez și nimic nu iese din atelier până nu sunt mulțumită de formă și de efect. Nu sunt doar cosmetice, sunt formule care aduc beneficii reale pielii și sănătății.

În afară de proprietățile cosmetice, ce alte beneficii au produsele dumneavoastră?

Pot da exemplu crema contur de ochi, care are ulei de luminiță a serii, se absoarbe foarte bine, reduce ridurile fine. Are cafeină, care ajută pentru cearcăne și pungi. Are apă de albăstrele, hidratantă și benefică pentru zona ochilor. Are coenzima Q10, care acționează antirid în profunzime. În atelier, alchimia se face cu migală și viziune, nimic nu este întâmplător.

Cum arată procesul de creație?

Procesul pleacă de la ce valoare vreau să aibă produsul în viața persoanei care îl va folosi. De acolo încep să caut combinațiile potrivite, să văd cum se îmbină. Nu este suficient să amesteci doar ingredientele la un loc, ele trebuie să se împace armonios, pentru ca produsul final să aducă valoare.

Sustenabilitatea este o regulă, nu un artificiu de marketing. Ce practici sustenabile respectați?

Pornim de la ambalaje, folosim cât mai puțin plastic, preferăm sticla și cartonul. Pe cât posibil reciclăm și refolosim cutii și ambalaje, respectând normele în vigoare.

Cum arată profilul cumpărătorului?

Publicul White Lily este format în mare parte din femei care, odată ce descoperă produsele, devin loiale brandului. Clienții principali sunt doamnele între 30 și 70 de ani. Piața noastră principală este cea românească, participăm la târguri și suntem prezenți online. La nivel internațional avem clienți care ne-au cunoscut la evenimente și revin constant. Deocamdată, spațiul virtual este locul unde White Lily întâlnește clienții, completat de târgurile de profil.

Plănuiți deschiderea unui magazin fizic?

În momentul de față nu. Avem colaborări cu magazine tip Plafar și ne orientăm pe partea de online, unde ajungem la cât mai multe persoane.

Există colaborări cu designeri, artiști sau producători artizanali locali?

Avem clienți din zonă și colaborăm cu o doamnă maseur, care folosește uleiurile noastre. Căutăm un furnizor de ceară de albine, pentru a o folosi atât în produse, cât și în lumânări.

Unde vedeți brandul dumneavoastră peste 5 ani?

Îl văd în tot mai multe case și băi, dezvoltându-se organic și frumos, cu cât mai mulți clienți fericiți. Planurile de viitor includ rețete menite să răspundă unor nevoi reale, precum afecțiunile dermatologice.

Ce vă doriți cel mai mult să realizați în perioada următoare?

Avem câteva proiecte noi. Vreau să readuc în atenție săpunul cu sulf și cel cu nămol. Lucrez și la o cremă pentru psoriazis, cu ulei de cătină, de nucă și de tamanu și alte ingrediente reparatorii…

În perioada „Școala Altfel sau Săptămâna verde” organizăm ateliere pentru copii. Aici ei deprind tainele fabricării săpunurilor, a cremelor și a „bombițelor de baie”.

Ce alte pasiuni are Cristina?

Așa cum am creat produse pentru trup, simt nevoia și de ghidare pentru suflet. Am formare în coaching, cursuri de Theta Healing, mă pasionează numerologia și astrologia. Toate acestea oferă un tablou complet al vieții noastre. Pentru mine Theta Healing este calea cea mai simplă către cine suntem și tot ce ne dorim în această viață. Calea către Puterea Interioară Nelimitată. White Lily este mai mult decât un business, este un loc unde sufletul întâlnește natura.

Cristina, suntem în atelierul de producție, haideți să amestecăm repede ingredientele și să vedem ce rețetă nouă iese. Cum se va numi următoarea cremă?

PsoriazisEfect

Ce carte aveți pe noptieră?

Nu una, mai multe. Citesc multe cărți de dezvoltare personală. Sunt fascinată de Theta Healing.

Ce produs din cele realizate de dumneavoastră îl folosiți?

Folosesc deodorantul cremă, folosesc crema de ten antirid, apa florală de trandafiri, care are și rol de hidratare. Sunt cobaiul meu numărul unu!

Ce doriți să împărtășiți despre White Lily Naturals?

Am depășit bariera de business. Suntem un atelier pentru suflete, unde totul se face cu pasiune și dorința de a ajuta.

Un cuvânt pentru cititorii Observatorului Prahovean?

Să-și asculte sufletul și să acționeze în consecință. Acolo este busola adevărată.

Povestea Cristinei și a brandului White Lily Naturals, este despre puterea de a transforma pasiunea în inspirație, natura în vindecare și pasiunea în dar pentru ceilalți. Din atelierul aflat în Ținutul Stejarilor, fiecare produs pleacă spre oameni ca o mărturie a frumuseții autentice.

Interviul cu Cristina Șerîngă lasă în urmă imaginea unei femei care a reușit să împletească visul, iubirea, natura și curajul într-o poveste autentică. White Lily Naturals nu este doar un brand, ci o declarație de iubire față de natură, de oameni și de frumusețea adevărată.

Pe Cristina o puteți vedea la finalul acestui material, într-un interviu flash- video.