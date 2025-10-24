ANAF a început executarea silită a TCE Ploiești

ANAF a început procedura de executare silită a TCE Ploiești, societatea de transport public local a municipiului. La începutul lunii octombrie, Observatorul Prahovean atrăgea atenția asupra acestui risc după ce TCE pierduse posibilitatea eșalonării datoriilor.

De mai bine de 10 ani, situația de la TCE Ploiești este cea a unui colaps permanent. Anul trecut, compania locală de transport a înregistrat pierderi de peste 50 de milioane de lei.

Citește mai multe detalii aici: Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

Anunțul executării silite al TCE de către ANAF a fost făcu de consilierul local Florin Ioniță, care a publicat pe pagina oficială de Facebook somația ajunsă și înregistrată ieri la sediul societății de transport.

„Raportul de audit depus la primărie pentru compensarea dintre venituri și cheltuieli aferente anului 2022 – 2023 a fost considerat părtinitor și s-a comandat un alt audit. La fel și cel pentru 2023 – 2024!

Procesele verbale de prestare a serviciului nu au fost aprobate în termenul prevăzut în contract. Neaprobând procesele verbale, societatea nu poate factura.

Din informațiile mele, acum, în luna octombrie, încă figurează neaprobate procesele verbale din lunile mai – august! Observ cu stupoare că se recurge la orice șiretlic pentru a împiedica facturarea serviciilor prestate de TCE.

Cu toate acestea, Primăria avea restante certe, lichide și exibile către TCE în cuantum de 8 milioane de lei la data pierderii eșalonării. Rata era de 3,74 milioane!

Ce urmează mai departe: în termen de 15 zile de la primirea somației, societatea va depune la ANAF o notificare cu privire la intenția de a demara procedura de mediere. Asta ne va da un termen de 6 luni pentru a identifica o soluție sau fondurile necesare achitării restanțelor.

Atrag atenția încă o dată: dacă procedura de executare silită va continua, atunci se vor executa de către ANAF garanții în cuantum de 47 de milioane de lei constând în: autobuzele EuroBus Diamond, toate autobuzele achiziționate înainte de acestea, tramvaiele și o parte din clădirile ce deservesc acum activitatea TCE-ului. Nu cred că ne dorim să ajungem acolo!”, a transmis Florin Ioniță, consilier local al PNL