Deși amendată, CNAIR a ignorat un an de zile pericolele de pe DN1D

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost amendată la sfârșitul anului trecut pentru starea deplorabilă a DN1D, sectorul cuprins între Ciorani și Albești. Cu toate astea însă, până în prezent nu a a fost făcută nicio investiție.

Vă reamintim că șoferii care circulă pe DN1D între Ciorani și Albești sunt expuși unui risc major de accidente rutiere din cauza stării jalnice a carosabilului.

Asfaltul pe porțiuni întregi din DN1D este plin de gropi, de denivelări, iar marcajele rutiere sunt mai degrabă o glumă decât un factor care ar trebui să crească siguranța rutieră.

Oamenii au ajuns să se întrebe, pe bună dreptate, pentru ce mai plătesc rovinieta, banii din această taxă fiind încasați, cel puțin în teorie, pentru întreținerea drumurilor.

După publicarea articolului Pentru ce plătim rovinieta? DN1D Ciorani-Albești arată jalnic, CNAIR a precizat la solicitarea Observatorul Prahovean că sectorul de drum va intra în modernizare când vremea va permite.

Poliția Prahova menționează într-un răspuns pentru Observatorul Prahovean că CNAIR a ignorat constant, timp de aproape un an de zile, starea DN1D, pe sectorul cuprins între Ciorani și Albești.

Mai exact, la sfârșitul anului trecut, CNAIR a fost sancționată cu 16.500 de lei de către polițiștii prahoveni pentru nerespectarea prevederilor art. 3, alin. (1) din RAOG. nr 195/2002, ca urmare a nedispunerii măsurilor necesare de menținere a stării de viabilitate a DN1D.

„Având în vedere solicitarea dumneavoastră adresată Inspectoratului Județean de

Poliție Prahova, înregistrată cu nr. 405650/17.10.2025, prin care ne solicitați un punct de vedere cu privire la un articol publicat, referitor la starea de viabilitate a unui drum național din județul Prahova, vă comunicăm următoarele:

Verificarea modului de semnalizare și sistematizare a drumului public, precum și a stării de viabilitate a acestuia, reprezintă un obiectiv esențial al poliției rutiere, având în vedere impactul direct pe care aceste aspecte îl pot avea în contextul generării unor factori concurenți la producerea accidentelor de circulație.

În acest context, vă comunicăm că în urma constatării unor deficiente ce pot afecta siguranța circulației, au fost întreprinse demersurile legale în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, respectiv a fost notificat în mod oficial administratorul drumului public, fiindu-i comunicate în mod expres obligațiile legale ce îi revin potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, în vederea adoptării măsurilor necesare pentru remedierea deficientelor constatate, într-un termen rezonabil.

De asemenea, vă informăm că la finalul anului 2024, administratorul drumului public a fost sancționat cu amendă în cuantum de 16.500 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din R.A.O.G. nr. 195/2002, ca urmare a nedispunerii măsurilor necesare de menținere a stării de viabilitate a Drumului National 1D”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova.