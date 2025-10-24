Scandalul gunoiului din Ploiești, tranșat definitiv în instanță

Scandalul gunoiului din Ploiești, declanșat în iarnă de anunțul primarului Mihai Polițeanu privind introducerea în oraș a unui nou operator de salubritate, s-a încheiat în instanță.

Asocierea Roeco-Bratner a pierdut procesul cu ADI Deșeuri, decizia Curții de Apel Ploiești fiind definitivă. Practic, instanța a decis că Primăria Ploiești este obligată să respecte decizia ADI Deșeuri privind desemnarea operatorului de salubritate, care era atunci, ca și în prezent, Bin Go Solutions SRL (fostul Rosal).

Reamintim că, în iarnă, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat într-o conferință de presă mașinile noi de gunoi ale Asocierii Brantner- Roeco. Era vorba de un nou operator de salubritate. Acesta trebuia să ridice deșeurile menajere de la populație începând din 17 februarie.

Cele două firme ar fi trebuit să depoziteze gunoiul menajer strâns din Ploiești la depozitul firmei Coseco Waste din Ariceștii Rahtivani, unde ieri a izbucnit un incendiu violent, care nu a fost stins nici după 12 ore. Detalii AICI

Pentru că noul operator de salubritate nu a reușit să obțină autorizația de mediu, iar celăluilalt operator, Bingo Solutions SRL, i s-a interzis derularea activității de către primărie, Ploieștiul s-a umplut de munți de gunoi.

După un scandal uriaș, cu implicații politice, Bingo Solutions SRL și-a reluat activitatea, iar în câteva zile au fost scoase din Ploiești peste 1000 de tone de deșeuri.

În prezent, ADI Deșeuri derulează procedura de licitație pentru desemnarea unui nou operator de salubritate în Ploiești.