Astăzi începe Bursa Angajatorilor – târg de joburi la Ploiești

Astăzi, la ora 10:00, la Palatul Culturii din Ploiești, se deschide a cincea ediție a Bursei Angajatorilor. La târgul de joburi, organizat de Expo-Prahova, participă numeroase firme, care oferă sute de locuri de muncă. Programul este vineri, 24 octombrie, între orele 10:00 și 15:00 și sâmbătă, 25 octombrie, între orele 10:00 și 13:00.
Firmele participante sunt: Vinci Energies, Dekomte, Bergenbier, Habau, Cristim, British American Tobacco, NN Asigurări de viață, Industrial Montaj, Vialis, Coni, CTP Group, Mc Donalds România, Ledmax, General Meel Electric, Fiatest și Sodan. Vor participa cu standuri Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Gruparea Mobilă de Jandarmi, Universitatea Petrol-Gaze, AJOFM Prahova și Agenția pentru IMM și Turism Ploiești.
Lista posturilor disponibile:
CTP Group
Posturi tehnice și de producție:
- Operator producție
- Manipulant marfă
- Operator depozit
- Ambalator
- Confecționer paleți
- Operator mașini automate
- Stivuitorist
- Electrician
- Tehnician mentenanță
- Controlor calitate
- Gestionar
- Tipograf
Posturi administrative, middle & top management:
- Manager producție
- Manager aprovizionare și logistică
- Inginer productie / Inginer proces
- Supervizor EHS (SSM)
- Reprezentant vânzări
- Contabil senior
- Specialist Resurse Umane
- Inginer senior Java
- McDonald’s România
- Crew Member
- Young Lead
- Barista
- Responsabil Ospitalitate
- Dekomte
- Ambalator manual
- Confecționer
- Tâmplar
- CRIS-TIM
- Manager tehnic
- Operator depozit
- Șofer distribuție
- Preparator produse culinare
- Chestionar produs finit
- Manipulant mărfuri
- Personal tehnic mecanic electromecanici
- Operator producție
- Cofetar
- Bucătar
- NN Asigurări
- Consultanți financiari
- Manageri în forța de vânzări
- British American Tobacco
- Global Graduate
- Manager Producție – Șef Secție
- Coordonator Proiecte
- Șef Laborator Chimic
- Analist Raportare Financiara
- Coordonator Utilități
- Tehnician Mecanic (Calificare Strungar)
- Electrician
- Laborant Chimist
- Internship Specialist Îmbunătățire Procese
- Internship Laborant
- Internship Sustenabilitate
- Habau Group
- Consilier, expert, inspector, referent, economist în economie generală
- Inginer mecanic
- Șef șantier
- Sudor
- Lăcătuș mecanic
- Mașinist la mașini pentru terasamente
- Fierar betonist
- Dulgher
- Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții
- Bergenbier
- Operatori
- Electricieni
- Mecanici
- Specialiști
- Analiști de calitate
- Laboranți ingineri
- Experți tehnici
- Automatiști
- Vialis
- Inginer construcții civile, industriale și agricole
- Inginer geodez/topometrist
- Inginer întocmire carte tehnică
- Inginer constructor (lucrări apa-canal)
- Muncitori calificati (lucrări apa-canal)
- Chestionar depozit
- Inspector/Expert SSM
- specialist achiziții pentru ofertare
- Coni
- Inginer CFDP
- Maistru poduri și drumuri
- Conducător auto
- Mecanic utilaje terasamente: greder, buldozer, buldoexcavator, excavator, cilindru compactor
- Electrician
- Macaragiu
- Asfaltator
- Muncitor necalificat
- General Meel
- Electricieni echipamente electrice și energetice
- Ingineri rețele electrice
- Responsabil SSM
- Electronist
- Manager proiect instalații fotovoltaice
- Industrial Montaj
- Lăcătuș mecanic
- Electrician
- Sudor argon și electric
- Inginer ofertare
- Strungar
- Inginer mecanic
- Operator NDT
- Vinci Energies
- Electrician
- Electromecanic
- Tinichigiu
- Vopsitor
- Izolator
- Ledmax
- Reprezentant vânzări
- Asistent Manager
- Specialist achiziții
- Tehnician suport IT
- Operator introducere si validare date
- Electrician
- Sortator
- Manipulant mărfuri