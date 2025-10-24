Ce fel de deșeuri ard la Ariceștii Rahtivani. Acuzații grave ale primarului

Un incendiu violent a izbucnit, joi seară, la un depozit de deșeuri din Ariceștii Rahtivani. Pompierii nu au reușit să-l stingă până la publicarea acestui articol. Depozitul aparține companiei Coseco Waste SRL și aici ar fi trebuit să ajungă deșeurile menajere ale Ploieștiului, dacă nu ar fi izbucnit scandalul gunoiului din iarnă. Primarul comunei a lansat acuzații grave la adresa operatorului.

La acest text au contribuit Luiza Toboc și Ștefan Vlăsceanu.

Joi seară, la depozitul de deșeuri aparținând Coseco Waste SRL din Ariceștii Rahtivani, a izbucnit un incendiu violent. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri.

Cui aparține depozitul

Pentru că au fost degajări mari de fum, ISU Prahova a emis și un mesaj Ro Alert pentru populația din zonă. La mai bine de 18 ore de la primul apel la 112, pompierii nu au reușit să stingă focarele. Suprafața afectată de incendiu depășește 3500 de metri pătrați.

Potrivit listafirme.ro, Coseco Waste are ca obiect tratarea deșeurilor și fabricarea altor produse din lemn, din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite. Unic acționar și administrator al firmei este Iulian Tudor Costin. Compania a avut o cifră de afaceri anul trecut de 13,9 milioane de lei, un număr mediu de 48 de angajați și figurează cu datorii de 23 de milioane de lei.

Ce fel de deșeuri ard

Potrivit descrierii de pe site-ul companiei, la depozitul din Aricești ajung deșeuri municipale nereciclabile, masă lemnoasă, deșeuri agricole, deșeuri industriale și comerciale.

Acestea sunt ”stocate temporar în spații de depozitare adecvate, sortate în funcție de starea fizico-chimică, gradul de contaminare și potențialul pentru reutilizare. Deșeurile sunt transformate în produse energetice personalizate, în funcție de cerințele beneficiarului și în conformitate cu legislația națională și europeană”.

Primarul comunei Aricești, acuzații grave

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul comunei Ariceștii Rahtivani, Gheorghe Orbu, a lansat acuzații grave la adresa operatorului economic.

„Din punctul meu de vedere, acest depozit în care sunt arse tot felul de materiale plastice, textile, pet-uri, folii de plastic, cartoane, cabluri, chiar și anvelope, nu este în legalitate, lucru pe care noi, Primăria, îl susținem de multă vreme.

E amplasat foarte aproape de zona intravilană, iar capacitatea de deșeuri depășește cu mult posibilitatea de ardere a lor. Mai mult, prin procedeul de procesare, evacuează noxe în atmosferă și fum gros, cu impact asupra populației și a mediului. Am avut proces cu ei, l-am câștigat anul acesta, există și o HCL, dată în 2024, prin care am interzis aducerea de deșeuri menajere și periculoase în acest punct” a spus edilul.

Garda de Mediu așteaptă stingerea incendiului

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții ISU Prahova au transmis că operatorul economic nu a necesitat aviz sau autorizație de securitate la incendiu pentru că deșeurile erau depozitat în aer liber. Cauza izbucnirii incendiului va fi stabilită după stingerea focarelor.

În ceea ce privește poluarea rezultată în urma incendiului cu degajări mari de fum, comisarii gărzii de mediu nu au aplicat până acum vreo sancțiune.

”Controlul este în curs, însă după finalizarea intervenției pompierilor, ne putem pronunța. Avem nevoie de documente. Este prematur să ne pronunțăm cu privire la sancțiuni acum, când focul nu a fost stins” ne-a declarat Daniela Tudorache, comisar șef Garda de Mediu Prahova.

Aici ar fi trebuit să ajungă deșeurile menajere ale ploieștenilor

La depozitul care arde ar fi trebuit să ajungă deșeurile menajere din Ploiești în cazul în care Asocierea Roeco-Bratner ar fi devenit operatorul de salubritate, așa cum a anunțat, în iarnă, primarul Mihai Polițeanu.

Atunci, primarul comunei Ariceștii Rahtivani, Gheorghe Orbu, s-a opus, invocând o hotărâre a consiliului local care interzicea depozitarea deșeurilor menajere pe teritoriul comunei. De altfel, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova nu a autorizat Coseco Waste pentru un astfel de depozit, singura rampă autorizată din județ fiind cea de la Boldești Scăeni, operată de Vitalia. Reamintim că scandalul gunoiului din Ploiești a fost tranșat definitiv în instanță.