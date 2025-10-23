- Publicitate -
Incendiu major în Ariceștii Rahtivani. A fost emis mesaj RO-ALERT

incendiu aricestii rahtivani coseco waste

Pompierii prahoveni intervin la această oră (17.30) pentru lichidarea unui incendiu major, izbucnit la un depozit de deșeuri periculoase al Coseco Waste de pe pe raza comunei Ariceștii Rahtivani.

Către locul intervenției au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiești.

UPDATE: 17.45

Potrivit ISU, incendiul se manifestă pe aproximativ 1000 mp, cu degajări masive de fum.

Progresiv, pentru gestionarea operativă a evenimentului au fost mobilizate 5 autospeciale de intervenție cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

Autoritățile au emis și un mesaj RO-ALERT, prin care populația este îndrumată să închidă ferestrele și să stea în casă. Potrivit mesajului, incendiul la produs la Coseco Waste, pe Strada Schelei.

Mesajul RO-ALERT:

RO-ALERT : Alertă Extremă

INCENDIU major cu degajari mari de fum produs la S.C. Coseco Waste in localitatea Aricestii Rahtivani, strada Schelei. Ocoliti/evitati zona. Inchideti usile, ferestrele si opriti functionarea instalatiilor de ventilatie sau climatizare. Respectati recomandarile dispuse de autoritati.

MAJOR FIRE with heavy smoke emissions occurred at S.C. Coseco Waste operator in locality Aricestii Rahtivani, street Schelei. Avoid the area. Close all doors, windows and stop the air ventilation systems. Follow the recommendations of the authorities. ISU PH

Intervenția este în dinamică. Vom reveni cu amănunte!

Vezi mai jos imagini ISU Prahova și transmise de cititorii Observatorul Prahovean:

Citește și:

