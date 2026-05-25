Avertisment Electrica Furnizare pentru clienți, după tentativa de fraudă dezvăluită de OPH

După ce Observatorul Prahovean a publicat, în premieră, o tentativă de fraudă online derulată în numele Electrica Furnizare, compania a transmis, la solicitarea redacției noastre, un punct de vedere oficial.

Observatorul Prahovean a publicat săptămâna trecută, în exclusivitate, o nouă detntativă de fraudă. De data aceasta, infractorii cibernetici folosesc imaginea companiei Electrica Furnizare.

„Electrica Furnizare nu a solicitat și nu va solicita, prin intermediul e-mail-ului, informații cu caracter confidențial sau efectuarea plăților via alte canale decât cele oficiale”, a transmis compania.

Reprezentanții Electrica Furnizare le recomandă clienților să verifice cu atenție adresa de e-mail a expeditorului, în special domeniul de găzduire, și să nu acceseze link-uri primite de la adrese care nu folosesc domeniile oficiale electricafurnizare.ro sau myelectrica.ro.

Compania mai recomandă ca utilizatorii să nu deschidă atașamente suspecte, să verifice link-urile înainte de a da click pe ele și să nu introducă date personale sau bancare pe pagini nesecurizate.

O pagină securizată poate fi identificată prin simbolul lacătului afișat de browser și prin prezența „https://” la începutul adresei. Dacă aceste elemente lipsesc, plata trebuie abandonată.

Electrica Furnizare a mai transmis că a notificat autoritățile competente cu privire la tentativa de phishing desfășurată în numele companiei și că a informat direct clienții, prin canalele de comunicare disponibile, despre măsurile necesare pentru protejarea datelor.

Clienții care suspectează primirea unor e-mailuri de tip phishing sunt încurajați să informeze compania printr-un mesaj la adresa [email protected].