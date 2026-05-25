„Mi-e rușine de rușinea lor. Vor doar să-și facă imagine pe spatele clubului”. Președintele Petrolului critică dur atitudinea autorităților față de echipa fanion a prahovenilor

Petrolul a terminat în corzi play-outul Superligii, fiind învinsă cu 5-1, pe teren propriu, de Oțelul. Chiar și așa însă, echipa s-a salvat de la retrogradare, evitând inclusiv barajul. Sezonul care vine se anunță unul mult schimbat, în care echipa și clubul vor suferi modificări radicale. Președintele clubului, Claudiu Tudor, a vorbit despre problemele Petrolului și despre ce va urma.

Locul 12 în SuperLigă, cu un final în genunchi! Se putea mai mult?

A fost un an chinuitor, din punct de vedere al rezultatelor. Poate că se putea mai mult, asta ne și propusesem, dar realist vorbind faptul că am rămas în SuperLigă și vom juca al cincilea sezon consecutiv e un succes, raportat la posibilitățile noastre. Nu am ascuns niciodată că avem probleme.

Deci se putea mai mult, dar e bine și așa?

Managerial, eu nu pot spune că, terminând campionatul cu 1-5 acasă, și cu 8 înfrângeri pe teren propriu, suntem mulțumiți. Nu, nu suntem, mai ales că am ridicat nivelul salarial și am adus mulți jucători sperând că vom avea rezultate mai bine. Din punctul acesta de vedere sunt supărat pe jucători și sunt dezamăgit și de faptul că noi, cei din conducere, am luat niște decizii care n-au avut efectul scontat. Dar, la ce posibilități am avut și la cum au evoluat lucrurile, e o realizare faptul că am rămas în Superligă pe criterii sportive și am obținut licența fără probleme și pentru sezonul viitor.

Totuși, una dintre etichetele care se pune Petrolului și implicit conducerii e că echipa e plină de datorii.

Nivelul datoriilor este public pe siteul clubului. Nu există nimic ascuns. Sunt în jur de 9 milioane de euro. Opt dintre ele s-au acumulat în ultimii patru ani de SuperLigă, cu un milion am venit cu el din liga a II-a în anul în care am promovat. Împărțită pe ani, suma reprezintă diferența de două milioane de euro pe care noi nu putem să o acoperim cu ce producem. Și e cam ajutorul pe care alte echipe din prima ligă îl primesc de la autorități. Ceea ce nu e cazul nostru. Când judeci Petrolul pentru datorii trebuie să privește tabloul general, nu punctual pe un anumit segment.

“Avem printre cele mai mici bugete din SuperLigă”

Adică? Ce ar trebuie să înțelegem și nu ne prindem din start?

Sunt câteva aspect clare. O parte dintre acele datorii s-au rostogolit. 40% din ce avem la ANAF sunt dobânzi, adică mai mult de două milioane de euro. Apoi, calculați inflația din 2022 până acum. Toate prețurile cresc. Acum patru ani o apă costa un leu, acum e patru. Un cantonament costa 15.000 de euro, acum costa 50.000. Prețul motorinei s-a dublat. Toate cheltuielile cresc regulat, veniturile noastre sunt cam aceleași. Un club nu înseamnă doar prima echipă. Avem juniori, echipe de fete, condiții pe care trebuie să le îndeplinești pentru a primi licența. Sunt cheltuieli care nu se văd la televizor sau din tribună. Dar toate, absolut toate, sunt prinse în raportul financiar, care e public. Nici nu se poate altfel pentru că pentru a obține licența toate documentele se încarcă pe o platformă, unde Federația le verifică la sânge printr-o firmă de audit. Din această cauză, echipe ca Slobozia sau FC Bihor n-au obținut licența.

Cât poate produce un club de nivelul Petrolului?

În jur de 4-5 milioane de euro pe sezon, în funcție și de ce vindem. Am avut jucători pe care am încasat bine, de aceea am și adus alții. Din păcate, în ultimul an nu ne-a ieșit ca în sezoanele precedente. Nu are cum să-ți iasă mereu, dar motivul pentru care am adus mai mulți fotbaliști și am ridicat nivelul salarial a fost cu gândul de a produce bani pe viitor.

Cât e bugetul echipei pe sezon?

Peste 6 milioane de euro. Și vorbim de un buget printre ultimele din campionat, adică de locurile 13-15. Apoi bugetul se mai schimbă pe timpul sezonului. Am avut trei antrenori anul acesta, nu ne propusesem asta, dar nu a existat altă cale. Fiecare cu ideile lui, cu niște jucători pe care i-am adus de comun acord, care au generat alte cheltuieli și tot așa. Și eu aș fi vrut să avem un Ferguson să stea 20 de ani la Petrolul, dar dinamica evenimentelor nu ne-a permis asta.

“Noi nu am dat afară niciun antrenor”

Trei antrenori într-un sezon nu e prea mult?

Ba da, este enorm. Dar să ne înțelegem, noi, la Petrolul nu am dat niciun antrenor afară. Când lucrurile nu au mers, au plecat ei, ce-i drept și cu asentimentul nostru. Dar nu am cerut niciunuia demisia, nici când am pierdut x meciuri la rând. În fotbal, cel mai simplu lucru e să dai afară, dar cel mai greu e să găsești repede soluții.

Rămâne Mehmet Topal și sezonul viitor?

Noi așa sperăm. El a avut mereu ușa deschisă aici. A plecat când a vrut și că a vrut el, în principal pentru că noi, ca și club, nu putem să-i oferim ce vrea el. Nu e vorba de bani, e vorba despre condiții, despre o bază de antrenament, despre niște jucători. Topal vine de la un anumit nivel ca fotbalist, e normal să-și dorească mai mult și ca antrenor. Credeți că e o plăcere să te plimbi ca să te antrenezi azi la Aricești, mâine la Pleașa, poimâine la Strejnic sau la Buftea? Mehmet e atașat de Petrolul, ne-a ajutat mereu când a fost nevoie, a intrat definitiv în familia acestui club, iar noi am fost mereu sinceri cu el. Știe cine suntem, ce putem oferi. Acum așteptăm răspunsul lui și aș vrea să luăm primul avion spre Istanbul.

Spuneți de o bază de pregătire, de ce în atâția ani nu s-a rezolvat nimic?

Noi, Petrolul, din fonduri private, am făcut o bază cu un teren sintetic, la Pleașa. A fost o investiție de câteva sute de mii de euro, apropo de ce am făcut cu banii. Juniorii se pregătesc acolo, când e vremea rea și echipa mare. Rezultatele s-au văzut. Echipa de tineret a jucat ieri finala Cupei României, la Târgoviște. (n.r. 0-1). Bani să facem o bază mai mare nu avem, asta ar trebui să facă autoritățile, nu pentru Petrolul actual, ci pentru orașul ăsta, pentru copii, pentru prezent și viitor.

“Au venit politicieni locali în vestiar cu promisiuni, dar nu s-a făcut nimic”

Ați discutat acest proiect?

Mi-e rușine de rușinea lor. Au venit politicieni locali în vestiarul echipei, cu promisiuni de sprijin și nu s-a făcut nimic. Petrolul e bun de reclamă, dar când e de ajutat telefonul s-a închis. Normal că am discutat de n ori, ok, nu vrei să ajuți prima echipă, să-i plătești salariul lui x sau y, cum am auzit că se pune problema, fă ceva pentru club, fă o bază, o dai cu titlu de folosință, finanțează Academia, angajează niște antrenori de la copii, subvenționează o masă, pune la dispoziție un autocar, sunt posibilități să dai o mână de ajutor. La alții se poate, la noi nu.

Inclusiv, înainte de meciul cu Oțelul, au fost politicieni care au că susțin echipa, dar de fapt nu o susțin cu nimic, vor doar să își faca imagine pe spatele clubului! Aud des asta, că avem datorii, păi toată Superliga României de la locul 7 în jos are datorii. Fotbalul românesc funcționează pe datorie, cu mici excepții, la echipe cu patroni sau primării puternice. În rest, toate cluburile au datorii, pentru că așa e contextul. Fotbalul mâncă bani, acesta este adevărul.

La ultimul meci, fanii v-au cerut demisia. Ce le transmiteți?

Eu nu am un război cu fanii și nici nu mă deranjează să fiu paratrăznetul pentru echipă, până la un anumit punct. Să stăm noi în Superliga României și să fie ei nemulțumiți de mine. Știți care e problema, unii cred că eu și ceilalți oameni din club, o mână de oameni, că suntem foarte puțini, ne umplem buzunarele pe aici. Ceea ce e complet fals, ca să nu zic invers. Îi invit să vină să stea o lună la birou și să vadă cum pică facturile pe tine, cum trebuie să iei dintr-o parte să dai în alta. Suntem ca în jocul ăla, în care acoperi o gaură și apare alta lângă.

“Din banii de bilete, nu ne acoperim nici cheltuielile de organizare”

De ce nu încercați o altă formă de organizare? Gen societate pe acțiuni?

Altă discuție în zadar. Nici nu se poate, nici nu e viabil un astfel de proiect. Unul dintre sponsorii noștri principali a făcut un plan de bussines în care să atragă șase entități din județ care să vină cu câte 500.000 de euro pe an. O sumă modică, la nivel de companii sau societăți profitabile. Știți câte au venit? Niciuna. Și atunci cum să facem SA, cu cine să-l facem? Plus că pierdem și sponsorizările. Avem niște oameni care ne susțin, parteneri de ani buni, mai vin și alții, unele sume sunt generoase, altele mai mici, le suntem recunoscători și lor. Fără ei, nu am rezista. Apoi, în 2016, când s-a pornit din nou la drum, după faliment, eu eram jucător, iar suporterii au ales această formă de organizare. Dincolo de ce am spus mai înainte, dacă am încerca să o schimbăm am pierde CIS-ul. Financiar vorbind, Petrolul nu are forța de a strange un milion sau două milioane de euro, cum au făcut cei de la Dinamo. S-a văzut când a deschis nea Mircea Dridea acel cont de susținere al echipei. S-au adunat 6000 de lei.

Din ce provin veniturile clubului?

Drepturi tv, sponsorizări, vânzare de jucători, abonamente și teoretic ticketing.

De ce teoretic și nu practic?

Păi au fost meciuri în care am încasat pe bilete sub 10.000 de lei, în condițiile în care organizarea unui meci acasă te costă 100.000 de lei. Doar de două ori am atins această sumă în campionatul încheiat. În condițiile în care avem cele mai ieftine bilete. Un tichet la peluză e 15 lei, o bere în oraș cred că e mai scumpă.

Abonamente câte aveți?

Avem doar 1500 de abonamente anual. Puțin. UTA, de exemplu, are 4500. Nu pot să înțeleg de unde vine această diferență triplă, pentru că suntem două echipe asemănătoare, cu stadion, cu tradiție. Anul trecut noi am terminat în fața lor, ei au fost și la baraj acum trei ani, noi, de bine de rău, n-am jucat niciun baraj, și totuși ei vând 4500 de abonamente constant

Mai există o propunere ca fanii să devină socios.

Echipa asta a pornit din liga a patra pe banii fanilor. După șapte etape nici bani de apă nu aveam. Știu foarte bine pentru că eram jucător. Cine vrea să ajute Petrolul, individual sau printr-o asociație, e binevenit, chiar și la discuții, dar deocamdată nu a bătut nimeni nou la ușa clubului.

De câți spectatori ar avea nevoie Petrolul pentru ca din vânzarea de bilete să fie ajutat clubul?

Cu un minimum de 10.000 de fani pe meci s-ar acoperi chiar o parte mare din deficit.

„Fără Petrolul, Ploieștiul nu există sportiv”

Clubul a cerut să iasă din concordatul preventiv. Ce urmează?

Așteptăm decizia Tribunalului. Clubul va intra într-o reorganizare, cauzată de rezultatele sportive și de situația financiară. Vom plăti salarii mai mici, dar la zi, vom schimba mare parte din echipă, vrem să o întinerim și vom promova copii din Academie. Considerăm că s-a terminat un ciclu decent, din punctul meu de vedere, și suntem nevoiți să intrăm pe altă traiectorie.

Este Petrolul amenințată de faliment?

În momentul de față, exclus. Câtă vreme clubul generează venituri și respectă planul de reorganizare nu se pune problema unui faliment. O problemă ar fi fost dacă retrogradăm, pentru că automat veniturile ar fi mai mici. De aceea, pentru existența clubului, e foarte important ca el să fie în prima ligă. Și nu doar de asta, ci pentru suporteri, pentru oraș, pentru județ. Există vreo altă echipă emblematică pe aici? Noi nu știm. Ploieștiul fără Petrolul nu există sportiv și asta ar trebui să scoată din amorțeală autoritățile. Nu să ne ceară bani pe emblemă și pe palmares. Că dacă Petrolul nu e în Superligă sau, Doamne ferește n-ar mai exista, ce face Primăria cu palmaresul? Îl pune în geam? Mai are valoare dacă nu e ținut în viață? Că noi îl ținem în viață. Nu mă deranjează că se dau bani la alte sporturi, la baschet spre exemplu, dar e inexplicabil ca față de echipa fanion a județului să ai interes zero.

Păreți destul de supărat vizavi de colaborarea cu autoritățile.

Am spus și mai devreme. Mie îmi e rușine de rușinea lor. Iar lor ar trebuie să le fie rușine de toți petroliștii. N-a cerut nimeni zeci de milioane de euro, robinet fără sfârșit, dar noi ne batem cu echipe care au bugete și condiții incomparabile. Am fost supărați că ne-a dat Craiova 4-0 acasă. Corect! Doar că Universitatea a avut 18 milioane buget anul acesta și alte șase milioane pentru transferuri. A zis-o și patronul lor, fără bani, nu se poate fotbal.

Apropo de transferuri. De ce nu au fost reușite sezonul trecut?

N-aș zice că n-au fost chiar nereușite, ci mai puțin reușite decât în anii precedenți. Cu jucătorii din lot ne-am salvat. Ok, ne-a ajutat Metaloglobus la ultima etapă, dar punctele noastre noi le-am făcut. N-au fost la fel de reușite, din cauza conjuncturii. Noi nu putem plăti sume de transfer, deci automat suntem după echipele care pot face asta. Apoi, alte cluburi îți permit să dea salarii mai mari, iar jucătorul se duce unde îi e mai bine. Există o masă de fotbaliști, care sunt propuși pe piață și de acolo ne alimentăm și noi, când ne vine rândul în funcție de putem oferi. În ziua de azi nu mai poți contacta tu jucătorul, cum era pe vremuri, o faci prin impresar, iar impresarul are și el șapte variante. Bun, noi n-am nimerit transferurile în măsura în care ne așteptam, accept asta. Dar FCSB ce să zică, că a dat 400.000 de euro pe Ofri Arad, sau Rapid dublu pe 800.000 de euro pe Baroan. Sunt ani și ani, de aceea important e să ai un nucleu stabil, cum am avut noi, pe lângă care lipești câteva.

“Sunt supărat pe jucători pentru că au fost erori nepermise”

Ați spus la un moment dat că sunteți supărat pe jucători?

E adevărat. Anul acesta am stat cu salariile cât mai aproape de zi, am oferit prime de joc mereu, poate că am neglijat clubul, sau l-am pus pe locul doi, în favoarea echipei. Și au fost meciuri în care am pierdut pe niște erori personale, despre care nu vreau să-mi amintesc.

La ultimul meci, cel cu Oțelul, vă așteptați la acel deznodământ?

Nu mă gândeam că vom termina sezonul învinși, pe teren propriu. Mai ales de maniera aceea. Finalul acesta de sezon a fost ca un joc de ruletă, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat. Trebuie să lăsăm puțin lucrurile să se sedimenteze și apoi să luăm niște decizii bune. Toate echipele de nivel mediu au probleme. Păi Farul ce să zică? Cu Gică Popescu, Hagi, Rivaldo și Marica acționari. Sunt la baraj! Poți spune despre ei că nu se pricep la fotbal?

Ce se întâmplă cu Gicu Grozav?

Nu se întâmplă nimic. El mai are un an de contract, pe care și-l duce la capăt. Nu a fost vorba despre nicio prelungire, el avea contract semnat anul trecut. Gicu este unul dintre oamenii care a dat tot ce a putut pentru echipă, e un simbol, și e golgheterul în ultimele patru sezoane. Sper să ne ajute în continuare cât va putea.

“Avem trei copii la naționala U16”

Petrolul II e o investiție care merită?

A fost o cheltuială suplimentară, dar ținând cont că mulți dintre cei care au jucat acolo au ajuns în finala Cupei la Tineret, cred că merită. Avem trei copii la naționala U16, Rădulescu, Manolache și Liviu Argeșanu, care au jucat la Petrolul II, în liga a treia. Plus alți copii talentați. Din punctul acesta de vedere a fost un câștig. Iar faptul că Academia a fost clasată pe locul 14 în România e iar un câștig. Echipa a doua a fost concepută ca să grăbească maturizarea tinerilor și rezultatele arată că nu am greșit.

În concluzie, la ce să se aștepte fanii de la Petrolul în sezonul viitor?

La o echipă care va face totul să respecte tradiția și emblema clubului și care va încerca să depășească statutul financiar care o limitează în evoluție. Evident, ne gândim să fim mai buni, inclusiv noi cei din conducere, ca în ultimul sezon, dar realist vorbind important e să supraviețuim. Va fi mai greu ca anul acesta. E o luptă inegală cu echipe susținute de Primării și Consilii Locale. A promovat Corvinul, echipă unde autoritățile din Hunedoara investesc 3-4 milioane de euro, a revenit Sepsi, care primește bani de la Guvernul din Ungaria. Maghiarii bagă vreo opt milioane de euro în echipele din România. Eu ce să zic, la Petrolul, decât că ai noștri se fac că plouă!

Și Petrolul ce așteaptă de la fani?

Susținere. Cu toții știm că tribuna de la Ploiești este destul de grea, azi te ridică, mâine te coboară, dar esențial e să fie acolo lângă tine. Ploieșteanii știu fotbal, nu îi poți păcăli, apreciază când ai atitudine și când dai totul pentru echipă.