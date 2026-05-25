Caravana pentru noile buletine electronice ajunge la Ploiești. Unde și când pot depune actele prahovenii

Prahovenii care vor să își facă noua Carte Electronică de Identitate nu mai trebuie să meargă la serviciile de evidență a populației. În perioada 25 – 27 mai 2026, o caravană mobilă va funcționa la Palatul Administrativ din Ploiești, unde cetățenii își vor putea depune actele pentru noul buletin electronic.

Acțiunea este organizată de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova și se desfășoară la Palatul Administrativ, pe Bulevardul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 55, la parter.

Reprezentanții instituției spun că orice cetățean cu cetățenie română poate depune cererea, indiferent de localitatea de domiciliu. La fața locului vor fi preluate documentele necesare și fotografia pentru emiterea cărții electronice.

Noul buletin vine cu mai multe avantaje: poate fi folosit ca document de călătorie în țările Uniunii Europene, oferă acces mai rapid la servicii publice online și permite semnarea electronică a documentelor.

Pentru persoanele care au împlinit 14 ani, primul document este gratuit. În cazul copiilor sub 14 ani, taxa este de 70 de lei și poate fi plătită la CEC Bank sau la stațiile SelfPay.

„Cartea Electronică de Identitate reprezintă un pas important în digitalizarea serviciilor publice și în simplificarea relației dintre cetățeni și instituțiile statului”, a transmis CJ Prahova.