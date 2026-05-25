Admitere la liceu în Prahova. Greșeala care îi poate lăsa pe elevi fără loc la liceul dorit: „Nu faceți economie de opțiuni” (VIDEO)

Pentru peste 5.500 de elevi de clasa a VIII-a din Prahova urmează o perioadă plină de emoții. Evaluarea Națională se apropie, iar mulți părinți și copii au început deja să se gândească la alegerea liceului și la completarea fișei de admitere. Examenele vor avea loc pe 22 iunie, la limba și literatura română, și pe 24 iunie, la Matematică.

Chiar dacă fiecare elev va prinde un loc la liceu, problema este dacă va ajunge sau nu acolo unde își dorește. Profesorii spun că o singură alegere greșită pe fișa de opțiuni poate schimba complet repartizarea.

Directorul Colegiului Național „I.L. Caragiale” din Ploiești, Laura Pandelache, îi sfătuiește pe elevi și pe părinți să nu trateze superficial această etapă. (VIDEO LA FINALUL ARTICOLULUI)

„Copiii trebuie să fie bine informați, pentru că alegerea liceului contează mult pentru anii următori”, a declarat aceasta pentru Observatorul Prahovean.

Una dintre cele mai mari greșeli, spune directorul CNILC, este completarea unui număr prea mic de opțiuni.

„Au fost ani în care copii cu note bune nu au ajuns la liceul dorit pentru că au trecut prea puține variante pe fișă. E mai bine să aibă mai multe opțiuni”, a explicat Laura Pandelache.

Ea recomandă elevilor să fie realiști atunci când își aleg liceele și să țină cont de media pe care cred că o vor obține la examen.

„Dacă își doresc un anumit liceu, ar fi bine să treacă toate profilele disponibile acolo. Iar dacă vor un anumit profil, să aleagă mai multe licee unde există acea specializare”, a mai spus directorul CNILC.

Pe lângă alegerea liceului, și emoțiile examenului pot crea probleme, chiar și pentru elevii bine pregătiți.

„Sunt copii foarte buni care se pierd din cauza stresului. E important să își controleze emoțiile, pentru că notele de la Română și Matematică vor conta mult la admitere”, a precizat Laura Pandelache.

În Prahova au fost publicate deja mediile și locurile disponibile pentru admiterea la liceu în 2026. Anul trecut, cea mai mică medie de admitere a fost 3,05, la un liceu tehnologic, pentru specializarea „tehnician designer vestimentar”.

Interviul integral cu recomandările directorului CNILC poate fi urmărit aici: