„Vreau să se știe că există și oameni empatici în spitale”. Povestea unei mame din Ploiești care le mulțumește medicilor de la Pediatrie

Într-o perioadă în care spitalele ajung în atenția publică mai ales din cauza problemelor și nemulțumirilor, o mamă din Ploiești, Alexandra Tudose, a simțit nevoia să vorbească despre partea frumoasă pe care a întâlnit-o la Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Alexandra Tudose a fost internată împreună cu fetița ei în luna mai 2026 după ce micuța a fost diagnosticată cu laringită acută. Experiența pe care a avut-o pe Secția 2 Pediatrie a făcut-o să transmită, prin intermediul redacției, un mesaj de mulțumire pentru medici și asistente.

„Doamna doctor Elena Cristina Măciucă și tot personalul de pe secție s-au purtat exemplar și grijuliu cu noi. Au avut grijă de fetița mea și ne-au fost alături în permanență”, a povestit mama micuței.

Femeia spune că și-a dorit ca oamenii să afle că în spitale există și cadre medicale care își fac meseria cu suflet și empatie.

„Vreau să se știe că în acest spital nu există doar situații neplăcute, cum se spune, ci și oameni empatici. Un mare mulțumesc, spus din toată inima, pentru un medic de excepție”, a transmis Alexandra Tudose.

La externare, femeia a decis să trimită mesajul către Observatorul Prahovean, în cadrul campaniei „Doctor bun”, dedicată medicilor și cadrelor medicale apreciate de pacienți.

Prin această campanie, Observatorul Prahovean își propune să aducă în atenția publicului nu doar problemele din sistemul medical, ci și poveștile despre medicii și asistentele care reușesc să ofere pacienților încredere, grijă și sprijin în momente dificile.

Pe lângă articolele realizate de reporterii noștri despre doctorii buni în special din sistemul de stat, Observatorul Prahovean va publica și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa [email protected] sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.