Jocurile de noroc, interzise în Ploiești. Primăria organizează, luni, 25 mai, dezbatere publică

Primăria Ploiești organizează, luni, 25 mai, la Teatrul Toma Caragiu, o nouă dezbatere publică pe tema interzicerii organizării și exploatării jocurilor de noroc în oraș.

Evenimentul este deschis tuturor celor interesați – cetățeni, reprezentanți ai societății civile, firme sau instituții publice. Opiniile și propunerile ploieștenilor vor fi luate în considerare înaintea adoptării unei decizii finale, proiectul de hotărâre urmând să fie pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din data de 28 mai.

Dezbaterea publică are loc la Teatrul „Toma Caragiu”

Potrivit anunțului făcut de Primăria Ploiești, dezbaterea publică va avea loc luni, 25.05.2026, începând cu ora 17:00, la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești, situat pe strada Toma Caragiu nr. 13.

Autoritățile locale au precizat că persoanele care doresc să ia cuvântul trebuie să se înscrie în prealabil. Fiecare intervenție va avea o durată de maximum trei minute și trebuie să se refere exclusiv la proiectul de hotărâre privind jocurile de noroc.

Cum te poți înscrie la dezbaterea publică

Persoanele interesate se pot înscrie la dezbaterea publică, atât pe e-mail, cât și telefonic.

prin e-mail, la adresa [email protected];

la Direcția Comunicare, Relații Publice și Situații de Urgență din cadrul Primăriei Ploiești;

telefonic, la numărul 0244/516699, interior 427.

Autoritățile spun că scopul dezbaterii este acela de a colecta opinii și sugestii înainte ca proiectul să intre în procedura de vot în Consiliul Local Ploiești.

Unde poate fi consultat proiectul de hotărâre

Documentația completă privind proiectul de act normativ poate fi consultată:

pe site-ul oficial al Primăriei Ploiești, la secțiunea „Transparență decizională”;

la sediul instituției, în cadrul Direcției Comunicare, Relații Publice și Situații de Urgență;

prin solicitarea unei copii de la Registratura Municipiului Ploiești.

De asemenea, propuneri, sugestii și opinii privind proiectul pot fi transmise până luni, 25 mai 2026, ora 12:00.

Acestea pot fi depuse prin e-mail, prin poștă sau direct la Registratura Primăriei Ploiești.

Interzicerea jocurilor de noroc, intens dezbătută în Ploiești

Tema interzicerii jocurilor de noroc a devenit una tot mai discutată în ultimii ani, în special în marile orașe, unde numărul sălilor de pariuri și al agențiilor de jocuri de noroc a crescut semnificativ.

Observatorul Prahovean a lansat, pe 25 februarie Campania „Ploiești, fără păcănele” în încercarea de a determina autoritățile locale să procedeze la fel ca și alte orașe din țară au au aprobat interzicerea jocurilor de noroc. Peste 6.000 de cetățeni au participat la sondajul lansat de Observatorul Prahovean, iar 90% au spus că sunt împotriva jocurilor de noroc.