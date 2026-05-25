Cine a cumpărat Prahova Value Centre din Ploiești

Centrul comercial Prahova Value Centre din Ploiești a fost cumpărat de AFI, la pachet cu alte cinci unități similare din țară.

Compania AFI a anunțat astăzi semnarea acordului pentru preluarea parcurilor de retail deținute de MAS Property Holding, într-o tranzacție evaluată la 281,8 milioane de euro. Este una dintre cele mai importante operațiuni realizate în ultimii ani pe segmentul de retail parks din România.

Portofoliul vizat include Baia Mare Value Centre, Bârlad Value Centre, Prahova Value Centre din Ploiești, Roman Value Centre, Sepsi Value Centre din Sfântu Gheorghe și Zalău Value Centre.

Cele șase parcuri de retail însumează o suprafață totală închiriabilă de 126.000 de metri pătrați, care se va adăuga portofoliului actual al AFI România.

AFI România gestionează în prezent proiecte de birouri, centre comerciale și dezvoltări rezidențiale care însumează aproximativ 500.000 de metri pătrați, compania fiind unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și proprietari imobiliari din România.

Prahova Value Centre din Ploiești a fost deschis pe 3 decembrie 2021, ca parc de retail dezvoltat de Prime Kapital, în zona Gării de Sud.

La momentul lansării, centrul comercial avea aproximativ 21.000 mp suprafață închiriabilă și includea hipermarketul Carrefour.