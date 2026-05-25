Val de șoferi băuți pe șoselele din Prahova, în weekend. Recordul: o femeie de 51 de ani, prinsă în Ploiești cu alcoolemie de 1,23 mg/l

Weekendul 23- 24 mai a fost unul plin pentru polițiștii prahoveni, care au depistat mai mulți șoferi aflați sub influența alcoolului la volan. Cea mai mare alcoolemie a fost înregistrată în cazul unei femei de 51 de ani, oprită în trafic pe strada Găgeni din Ploiești.

- Publicitate -

Potrivit IPJ Prahova, femeia a fost trasă pe dreapta sâmbătă, 23 mai, în jurul orei 20.45, în timp ce conducea un autoturism din direcția Ploiești către DN1B. Polițiștii au observat că femeia emana halenă alcoolică și au testat-o cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o alcoolemie uriașă de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferița a fost transportată la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

- Publicitate -

Nu a fost însă singurul caz grav depistat de polițiști. În noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat de 35 de ani a fost prins conducând haotic pe un drum comunal din Poienarii Burchii, având o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tot în weekend, alți șoferi au fost depistați băuți în Boldești-Scăeni, Vălenii de Munte și Găgeni, valorile alcoolemiei înegistrate de aparatul etilotest fiind cuprinse între 0,57 și 0,61 mg/l. Conducătorii auto au fost fost duși la spital pentru recoltare de probe biologice de sânge, fiind deschise dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Un alt caz a fost înregistrat în Ploiești, pe strada Depoului, unde un tânăr de 24 de ani, fără care nu deținea permis de conducere, a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.