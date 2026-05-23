Filtre ale Poliției în Sinaia, Bușteni și Azuga. Șoferii băuți și cei care depășesc viteza legală, în vizor

Polițiștii rutieri desfășoară, sâmbătă seară, 23 mai, o amplă acțiune în stațiunile montane Sinaia, Bușteni și Azuga, pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic.

La acțiune participă polițiștii rutieri din cele trei stațiuni de pe Valea Prahovei, împreună cu echipaje ale Serviciului Rutier Prahova.

Verificările au loc în contextul traficului intens de weekend din zona montană.

IPJ Prahova a transmis că acțiunile desfășurate au atât un caracter preventiv, cât și unul de combatere, fiind orientate spre conștientizarea cetățenilor cu privire la riscurile generate de nerespectarea legislației rutiere.

Polițiștii urmăresc scoaterea din trafic a conducătorilor auto care, prin comportamentul lor, pun în pericol siguranța rutieră, precum și a celor care aleg să conducă autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise.