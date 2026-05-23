Trenul Orient Express revine pe șine. Unde va opri în Prahova

Trenul de lux Orient Express va porni într-o nouă călătorie începând cu 22 octombrie 2026. Garnitura La Dolce Vita va merge pe ruta Roma-Istanbul. În drumul său, va opri și în gările Sinaia și Brașov.

Ziua a patra a călătoriei este dedicată Carpaților, anunță organizatorii. Trenul ajunge la Brașov, unde pasagerii se pot plimba în voie pe străzile pavate și pot admira arhitectura medievală a orașului.

Dupa-amiaza, trenul îi ridică din Sinaia, orasul montan care oferă un peisaj cu totul diferit de cel al Brașovului – mai intim, mai tacit, cu o eleganță discretă. La bord îi asteaptă un aperitiv, urmat de cina și muzica live, în timp ce trenul se îndepărtează spre est, lăsând Carpații în urmă.

Cel mai ieftin bilet pentru o astfel de călătorie costă 20.000 de euro. Iar la bordul trenului se vor afla cel mult 62 de pasageri. Aceștia vor fi repartizați în 12 cabine deluxe, 18 suite și o suită.

Vagonul-restaurant servește preparate create de Heinz Beck, Chef cu trei stele Michelin. Meniurile se vor personaliza pentru fiecare destinație în parte, valorificând produse locale.

Interioarele trenului Orient Express au fost concepute de studioul milanez Dimorestudio. Ele sunt inspirate din eleganța Italiei anilor 1960.

Este pentru prima oară când acest tren, lansat în Italia anul trecut în primăvară, depășește granițele italiene. Ruta preia traseul celebrului Orient Express original. Acela a pornit în octombrie 1883 din Paris, spre Constantinopol.