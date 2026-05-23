Peste 794.000 de lei pentru proiecte din Prahova prin PNRR. Ce localități au primit finanțare

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat peste 794.000 de lei pentru proiecte derulate în județul Prahova prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Fondurile sunt destinate investițiilor în eficiență energetică, modernizarea clădirilor publice și dezvoltarea infrastructurii locale.

Noile decontări anunțate de Ministerul Dezvoltării vizează mai multe proiecte aflate în derulare în localități din Prahova, finanțate prin componente ale PNRR dedicate renovării și dezvoltării urbane.

Pentru ce proiecte fost alocate fondurile în Prahova

Potrivit MDLPA, sumele decontate au fost alocate pentru proiecte care vizează creșterea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea clădirilor publice, precum și reducerea consumului de energie.

Decontările vizează și proiecte derulate prin PNRR, inclusiv prin componenta C5 – Valul Renovării, dar și pentru proiecte privind transportul verde și documentațiile de urbanism.

Printre investițiile finanțate se numără lucrări de reabilitare termică, consolidare și modernizare a clădirilor administrative și a blocurilor de locuințe.

Localitățile din Prahova care au primit bani

Conform datelor transmise de Ministerul Dezvoltării, localitățile din Prahova care au beneficiat de fonduri prin PNRR sunt:

Bușteni – 465.273,24 lei

Puchenii Mari – 246.870,25 lei

Cocorăștii Colț – 77.874 lei

Breaza – 4.744,89 lei

Valoarea totală a sumelor decontate pentru județul Prahova este de 794.762,38 lei.