- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Bărbat de 35 de ani, electrocutat în gara Ghighiu. Victima are arsuri pe 30% din corp

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
Vagon CFR - foto cu caracter ilustrativ

Un bărbat de aproximativ 35 de ani a fost grav rănit, sâmbătă, 23 mai, după ce s-a electrocutat în zona unui vagon din compunerea unui tren de marfă garat în stație în gara Ghighiu, din comuna Bărcănești. 

- Publicitate -

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă.

Bărbatul este conștient și primește îngrijiri medicale la locul intervenției. Din informațiile transmise de  ISU Prahova, victima a suferit arsuri de gradul al II-lea pe aproximativ 30% din suprafața corpului, la nivelul feței și al membrelor.

- Publicitate -

Deocamdată nu se cunosc împrejurările în care  s-a produs incidentul. Din datele transmise de IPJ Prahova, bărbatul va fi transportat la o unitate medicală din București cu un elicopter SMURD.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Intervenția salvatorilor este în dinamică.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -