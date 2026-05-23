Bărbat de 35 de ani, electrocutat în gara Ghighiu. Victima are arsuri pe 30% din corp

Un bărbat de aproximativ 35 de ani a fost grav rănit, sâmbătă, 23 mai, după ce s-a electrocutat în zona unui vagon din compunerea unui tren de marfă garat în stație în gara Ghighiu, din comuna Bărcănești.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești, cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă.

Bărbatul este conștient și primește îngrijiri medicale la locul intervenției. Din informațiile transmise de ISU Prahova, victima a suferit arsuri de gradul al II-lea pe aproximativ 30% din suprafața corpului, la nivelul feței și al membrelor.

Deocamdată nu se cunosc împrejurările în care s-a produs incidentul. Din datele transmise de IPJ Prahova, bărbatul va fi transportat la o unitate medicală din București cu un elicopter SMURD.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Intervenția salvatorilor este în dinamică.