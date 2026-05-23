ASF pregătește schimbări majore la RCA, din toamnă

Autoritatea de Supraveghere Financiară pregătește modificări majore la tariful asigurărilor de răspundere civilă auto. Se va întâmpla din toamnă. Atunci, prețul acestora ar urma să se modifice cu aproximativ 100 de lei, în plus sau în minus, potrivit Libertatea.

Modificările vor fi operate la sistemul bonus-malus

Potrivit reprezentanților ASF, este nevoie de niște modificări și clauze suplimentare, facultative la RCA.

Principalul motiv pentru care se umblă la prețuri este și faptul că în România sunt tot mai multe accidente rutiere.

O altă schimbare se referă la posibilitatea ca părinții să poată transfera unele clase de bonus între membrii familiei sau către copil. „Nu se pot transfera mai mult de două clase de bonus. Un astfel de model se găsește și în Franța, iar noi avem în vedere să încurajăm responsabilitatea”, spune vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, într-o declarație pentru Libertatea.

Luna trecută, prețurile polițelor RCA au continuat să crească, în medie, cu 5%. Experții indică mai multe cauze. Printre acestea, se numără scumpirea pieselor auto și creșterea costurilor de reparație în service-uri.