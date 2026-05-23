Când intră pensiile în luna iunie. Întârzieri pentru cei care primesc banii prin poștă

Pensionarii vor primi pensiile cu întârziere în luna iunie. Situația, cauzată de minivacanța de Rusalii și 1 iunie, îi afectează în special pe cei care își primesc banii prin intermediul Poștei Române.

- Publicitate -

Întârzierea apare deoarece ziua de 1 iunie este liberă legală, fiind atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Din acest motiv, poștașii nu vor începe distribuirea pensiilor chiar din prima zi a lunii, așa cum se întâmplă de obicei.

Pensiile vor începe să fie distribuite începând cu 2 iunie și vor ajunge la beneficiari până pe 15 iunie.

- Publicitate -

Pensionarii care primesc pensia pe card nu sunt afectați. Aproximativ 2,5 milioane de români vor primi banii în cont în jurul datei de 12 iunie, conform calendarului.