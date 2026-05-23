Ploi, vânt puternic și grindină în Prahova. Anunțul ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, inclusiv pentru Prahova.

Informarea meteo ANM, de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și, izolat, de căderi de grindină, este valabilă până sâmbătă, 23 mai, ora 21.00.

Meteorologii au anunțat că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină.

„În intervale scurte de timp, local cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp”, potrivit ANM.

Meteorologii au anunțat că vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării, iar vineri (22 mai) local și în vest și centru, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă vor fi rafale de 60…90 km/h.

Cum va fi vremea la Ploiești

Valul de ploi nu va ocoli Ploieștiul, pentru scurte perioade de timp. În weekend, temperaturile maxime anunțate se vor menține la valori de 25 – 26 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor fi de 14 – 16 grade Celsius.