Accident între un autobuz și un autocamion, la Șirna. Intervine elicopterul SMURD

Un accident rutier s-a produs în această dimineață în satul Șirna. Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, în eveniment au fost implicate un autobuz, în care se afla doar șoferul, și un autocamion, de asemenea doar cu șofer la bord.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului 2 Ploiești cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD. A fost solicitată și intervenția elicopterului SMURD.

Șoferul autocamionului, un bărbat în vârstă de 70 de ani, a fost găsit încarcerat, dar conștient. Acesta a fost extras dintre fiarele contorsionate de echipajele de intervenție, preluat de personalul medical și transferat la elicopterul SMURD pentru a fi transportat la spital.

Celălalt conducător auto, un bărbat de 33 de ani, a suferit diverse traumatisme, însă a refuzat transportul la spital.

Polițiștii cercetează împrejurările în care s-a produs accidentul.