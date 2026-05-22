Mihaela Rădulescu a venit de la Monaco pentru un film turnat într-o fabrică din Prahova. „Era ca și cum venise preotul, te-a miruit și totul a fost bine”

Andrei Severin, antreprenorul din spatele brandului Sense, povestește despre „Fără Sense” și 11 zile de filmare maraton. Povestește despre Carmen Tănase, care i-a dat lecții de actorie și Mihaela Rădulescu, care a venit de la Monaco special pentru serial. Și, mai mult, despre cum un serial produs la Ploiești a ajuns să adune 1,6 milioane de vizualizări pe Instagram înainte să se termine bine de lansat. Severin a povestit, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, despre ideea filmului, a dezvăluit detalii din culise și a povestit despre marii actori și profesioniști cu care a avut șansa să lucreze.

Nu, ideea filmului nu i-a aparținut lui. Andrei Severin, CEO-ul CAHM și omul din spatele brandului de cosmetice Sense, recunoaște asta fără ezitare. A venit din partea Simonei, colega lui de la marketing, cea despre care Severin spune că „lucrează patru zile pe săptămână după model nordic și nu vrea să audă de a cincea, indiferent de proiect”.

Cât despre Andrei Severin, el avusese o altă idee: „Să luăm niște pistoale cu apă,să chemăm 10-20 de influenceri, și să ne batem cu pistoale cu apă în interiorul fabricii care, în momentul d efață, arată la standarde internaționale”, povestește el.

Simona însă i-a tăiat avântul cu o propunere mai simplă și mai personală : „Facem un film… Ca The Office. Ne filmăm prin birou și spunem toate ideile. Cum ne strângem când vine un proiect nou, cum facem tot pe aici, cum ne strâmbăm când nu ne convine ceva…”, a fost ideea ei. Și, până la urmă, cele două idei s-au combinat, iar Andrei Severin a zis: BINE!. Și așa a apărut… Fără Sense.

De ce filmul? „Să ne cunoască lumea, să știe cine suntem”

Întrebat simplu de ce a luat decizia, Severin nu ocolește răspunsul: „Câteodată nu este suficient să ai un produs foarte bine vândut. Câteodată trebuie să știe lumea cine ești, ca să existe partea asta de încredere legată de produsul respectiv”, mărturisește el.

Strategia companiei, povestește el, fusese, timp de mai mulți ani, să rămână discretă și să lase produsele să vorbească. A funcționat parțial. „Produsele pe care le-am făcut își merită locul și fidelizează consumatorul. Doar că, în ziua de astăzi, consumatorul, având atât de multe informații, are nevoie să știe cu cine are de-a face de la bun început”.

Adică, mai exact, trebuie să ajungă la produs și să-l recunoască. Odată ajuns, Severin știe că produsele lui vor fideliza clienții. Doar că aceștia trebuie să ajungă pentru prima dată la ele. „Și ideea filmului asta este: să vadă omul produsul pe raft și să spună: uite, e din filmul ăla…”, își începe el povestea.

Colega de la marketing îl îndemnase demult să iasă la suprafață: „Du-te la podcast-uri, să te vadă lumea, să spui ce facem aici, să povestești”, îl îndemnase ea, Dar Severin, prin natura lui, se considera un jucător activ în interiorul companiei, și nu un om de imagine. „Recunosc că ăla mi se pare un job în sine. Adică faci PR, faci… ce faci. E mult pentru mine să pot duce așa ceva. Pot doar să dau un boost de energie pe o perioadă scurtă, scurtă. Pot să încerc”, a fost concluzia finală.

Scenaristă, regizor și povești scrise pe pagini întregi

Odată decizia luată, lucrurile s-au mișcat cu o viteză pe care antreprenorul ploieștean nu o anticipase. A mers la Zucchero Media, echipa pe care o apreciase deja după o colaborare anterioară la „Șef sub acoperire”. Îi știa pe oameni, și știa echipa, despre care spune că are ceva atipic societății actuale: bun-simț.

Scenarista la „Fără Sense” a fost Sorina Ungureanu, producătoarea Dana Mladin, cea care a și coordonat proiectul, iar regizor a devenit George Dogaru. Toți oameni unul și unul, cu care, Severin spune că a colaborat extraordinar.

Procesul de documentare al acestor oameni a fost imens și intens: „Au venit împreună, s-au uitat la noi, și ne-au urmărit în viața de zi cu zi o perioadă . După care ne-au spus să scriem ce am trăit în ultimii ani și toate întâmplările. Am dat pagini întregi scrie, adică eseuri făcute de fiecare cu întâmplările lui, cu conflicte, cu tot felul de situații critice. Am scris cum am fost dați afară din magazine, și multe alte întâmplări”, spune el. Unele, recunoaște Severin amuzat, erau prea penibile chiar și pentru un serial despre viața antreprenorială. „Probabil că nici nu le-au trecut în scenariu”, concluzionează el.

Sorina Ungureanu a „croșetat” totul în 18 episoade și a făcut-o perfect, în opinia antreprenorului. Astfel, în momentul în care regizorul a vrut să schimbe ceva, Severin a refuzat: „Nu, exclus! a scris-o perfect. Ce să schimb?”, i-a spus el.

Printre scenele care au supraviețuit dar au fost „transformate” a fost aceea când, în realitate, o pasăre a intrat în birou și nu mai vroia să plece. Întâmplarea a fost transformată de scenaristă în… o vacă în mijlocul fabricii. „S-a pornit de la întâmplări reale, dar care, în film, au fost puțin exagerate. Un fel de hiperbole, foarte mișto”, a povestit antreprenorul.

Filmările au durat 11 zile, între 12 și 14 ore pe zi. „Am ajuns să nu mai duc copiii la școală”

Filmările au durat 11 zile consecutive, fără duminică, cu un ritm de 12 până la 14 ore pe zi. „Un maraton”, spune Severin. „Am ajuns să nu mai duc copiii la școală”, mărturisește el, râzând.

Soția i-a dat un ultimatum după primele trei zile: dacă vrea ca cei mici să aibă o educație, el îi duce dimineața, indiferent de ce s-a filmat cu o seară înainte. „Și atunci, de fiecare dată, la 7.40-7.45, sunt la școală cu amândoi năzdrăvanii”, spune el, spășit.

Platoul a alternat între sediul CAHM din Păulești și fabrica din Băicoi, iar una dintre scene a fost filmată chiar în piața centrală din Ploiești. A fost una cu Carmen Tănase, într-o secvență de „analiză de piață”, spune antreprenorul.

Filmările la Fără Sense s-au încheiat pe 30 aprilie. Primul episod a fost difuzat pe 18 mai, cu un trailer lansat pe 15 mai. De la idee la ecran: mai puțin de o lună. „S-au mișcat extraordinar de bine", spune Severin.

Prima zi de filmare. Severin: „Mi-am dat seama că talentul meu nu există”

Andrei Severin și-a jucat propriul rol, cel al CEO-ului companiei. Simona, colega de la marketing care venise cu ideea filmului, a decis pe ultima sută de metri că nu vrea să joace. „E un pic boemă. E singura angajată din companie care lucrează patru zile pe săptămână și nu vrea să audă de a cincea, indiferent de ce proiecte vin”, spune antreprenorul. În locul ei a venit Ana Baniciu, fiica lui Mircea Baniciu. „S-au potrivit la un moment dat, s-au cunoscut. A fost un moment foarte fain”, povestește el, cu plăcere.

Andrei Severin, în schimb, a avut parte de o revelație dureroasă chiar la repetiții, cu două zile înainte de primul cadru: „Mi-am dat seama că talentul meu actoricesc nu există. Pur și simplu nu aveam nici speranță și nu știam cum o să fiu un caz de target în filmul ăsta”, spune Severin. Regizorul George Dogaru l-a luat de la zero dar l-a adus la un nivel acceptabil. „M-a învățat cum să mă comport, cum să reacționez, cum să vorbesc…”, povestește Severin.

Carmen Tănase și privirea pătrunzătoare

Dacă există un moment pe care Andrei Severin îl povestește cu o combinație de admirație și teroare umoristică, acela e întâlnirea cu marea actriță Carmen Tănase. Aceasta joacă în episodul 4 al serialului.

„Am simțit din partea ei ca un buldozer din privire… un buldozer albastru. Când mă privea, simțeam că se uită cu forță la mine și, prin mine, la încă patru sau cinci oameni care erau în spatele meu. Realmente, atât de multă forță avea privirea ei”, povestește Andrei Severin.

Își aduce aminte cum, pur și simplu nu reușea să spună cum trebuie o replică. A bâlbâit-o de câteva ori, iar Carmen Tănase nu l-a iertat. „Fără să-mi spună „băi, băiețică”, m-a luat cu: Uite, asta se spune așa, asta se face așa… Asta e logica, și vezi că trebuie să o știi bine”, își aduce el aminte râzând.

Și, data următoare, Severin și-a știut replica. „Era ca și cum a învățat un copil la școală”, se amuză el acum.

Episodul cu Carmen Tănase a generat și un val neașteptat pe social media înainte de lansare: Ionuț Rusu, actorul comic al serialului, a postat o fotografie cu ea, iar postarea respectivă a ajuns la 1,6 milioane de vizualizări pe Instagram. „Este o cifră incredibilă”, spune Severin.

Mihaela Rădulescu, Monaco și îmbrățișarea de la final

Dacă actrița Carmen Tănase i-a dat antreprenorului prahovean lecții de replică, Mihaela Rădulescu a fost cea care i-a dat o lecție despre voință.

A venit special de la Monaco pentru filmare. „Cred că și ei i-a prins bine”, spune Severin, adăugând că a primit un rol în care s-a bucurat sincer.

Ce l-a uimit cel mai mult nu a fost prezența ei, ci felul în care ea a tratat filmarea. O voință și o ambiție cum rar întâlnești în ziua de astăzi, apreciază antreprenorul.

Andrei Severin povestește cum Mihaela Rădulescu, după 10 ore deja petrecute în platou, a primit o pagină A4 de memorat și a repetat până când a ieșit perfect, deși, evident, era obosită.

La a treia bâlbâială, și-a dat o palmă peste picior și și-a zis tare: „Trezește-te”, a povestit antreprenorul. „Voința pe care o are Mihaela Rădulescu la 56 de ani, este extraordinară. Și vrea să performeze ca în prima zi a carierei. A fost la înălțime deși nu mai făcuse lucruri de genul ăsta de 15 ani, teoretic”, concluzionează el.

Dar ceea ce a rămas cu adevărat în memoria lui Andrei Severin s-a petrecut la finalul acelei seri lungi de 12-13 ore.

Mihaela Rădulescu a construit, pe rând, câte o relație emoțională cu fiecare actor principal.

I-a spus lui Ionuț Rusu că fratele ei este mare fan al lui. I-a promis „Regelui kendamelor” că îl face faimos la Monaco. A complimentat-o pe Mirela Zeța cu un cuvânt extraordinar de frumos și i-a spus că vrea să meargă să o vadă la teatrul unde joacă.

Iar lui, CEO-ului Andrei Severin, căruia „nu îi mai rămăsese ce să-i facă”, când a venit mama lui la sfârșitul serii, a luat-o în brațe și a ținut-o strâns 60 de secunde. „N-aveam cum să nu performăm a doua zi după ce Mihaela ne motivase. Era ca și cum venise preotul, ne-a miruit și totul a fost bine”, spune, emoționat, antreprenorul.

Dorian Popa, Andreea Vilău și „queen of cosmetics”

Serialul include influenceri în episoade dedicate, pe care Severin îi descrie cu căldură. Andreea Vilău, extrem de cunoscută în zona de make-up, apare într-un episod după o perioadă dificilă pe care vedeta a traversat-o. „Cred că i-a prins bine și ei gura asta de oxigen cu proiectul”, apreciază Severin.

Față de Dorian Popa, antreprenorul este direct și generos cu aprecierile: „Întotdeauna o să-l recomand. Livrează mai mult decât ceea ce promite și e cu tot sufletul acolo, în proiect”, spune el.

Alina Ceușan, „queen of cosmetics” și cel mai mare influencer din zona beauty, apare de asemenea în serial. „La un moment dat m-a speriat”, recunoaște Severin, adăugând că soția lui i-a confirmat că, dacă vrea să meargă serios pe zona de cosmetice, „ea e persoana potrivită”. Dar, până într-un final, a fost foarte bine cu totul.

În film mai apar Cezara Cristescu, Iulia Crișu și Florin Prunea, „care e pe trending acum pentru noua generație”, spune Severin.

Directorul de producție Cristi, „un om important pentru companie”, a primit și el un rol în serial. Dar rorlul lui a fost jucat însă de un comedian distribuit cu grijă de Sorina Ungureanu. „A pus un comediant în locul lui și i-a dat un rol sub nivelul lui, că el e chiar inteligent, chiar destept. Dar trebuia un Joker cumva acolo”, spune antreprenorul. Astfel că, rolul directorului CAHM a fost interpretat de Ionuț Rusu, „care s-a descurcat de minune și a avut niște intervenții delicioase”, concluzionează Andrei Severin.

Ce e, de fapt, filmul?

„Filmul este despre viața antreprenorială și despre lucrurile pe care le-am făcut, le facem, se întâmplă, ne frustrează, sunt hilare, dar sunt parte din drumul ăsta…”, spune Severin, despre subiectul filmului Fără Sense.

„Dacă ar fi un lucru pe care să-l spun despre filmul ăsta, este că ar putea fi o bună lecție de antreprenoriat. Și cum nu, și cum da, și cum am dat cu capul de sus, și cât de rău ne-a durut, și cât de frustrant a fost, și cât de mare a fost groapa, atunci când am văzut groapa în fața ochilor… Și noi am avut puterea să spunem lucrurile astea și să admitem că ele se întâmplă”, mărturisește el.

Nu e o reclamă la produse, subliniază el. „Indiferent de ce se întâmplă cu brandul, dacă se cumpără sau nu, asta e decizia consumatorului. Dar, pur și simplu, noi vrem să ne cunoască, să vadă cum suntem și cum e viața de antreprenor, prin ce trecem…”, spune Severin.

Cât despre părul lui care a început să albească devreme, vizibil în fiecare cadru al serialului, antreprenorul e senin: „Nu cred că e din cauza poluării, să zic așa. Dar nu spun niciodată că mă supăr, pentru că pe mine mă bucură și mă încântă viața asta de antreprenor”, spune el râzând.

Și, cu privire la ceea ce urmează după CAHM, cosmetice, Artizante și film, Severin concluzionează hotărât: „Mult mai multe! Și sper mult mai mari!”

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Andrei Severin, sau CAHM și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea CAHM nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui. Articolul face parte din campania, derulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.