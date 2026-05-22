Aproape 4.000 de arbori plantați în Ploiești. Lista zonelor unde au avut loc plantări

Plopi, frasini, salix, albizia, castani, stejari, oțetari, paulownia și rustiphinia sunt doar câteva dintre speciile de arbori plantate în ultimele șase luni la Ploiești, în cadrul campaniilor derulate de Servicii Gospodărire Urbană (SGU). La nivelul municipiului Ploiești, în 2025, conform Registrului spațiilor verzi din municipiu, erau identificați 79.168 de arbori, 12.218 arbuști și o suprafață de 217.174 ml de gard viu.

La solicitarea Observatorul Prahovean, Servicii Gospodărire Urbană (SGU) a prezentat o situație a tăierilor și plantărilor de copaci. Este vorba despre o radiografie a zonelor unde au fost plantați copaci.

Potrivit datelor transmise de societate, în perioada 2025 – martie 2026 au fost plantați 3.858 de arbori în mai multe zone ale municipiului, în timp ce 151 de copaci au fost doborâți.

Cei mai mulți arbori plantați în sezonul toamnă 2025 – primăvară 2026, au fost în zona de Vest a orașului, urmată de zona centrală și de Nord. Situația relevă faptul că pentru fiecare copac tăiat au fost plantați aproximativ 26 de arbori noi.

Zona de Vest, în topul plantărilor

Cele mai multe plantări au fost realizate în zona de Vest a municipiului: 1.247 de arbori. Conform situației prezentate de SGU Ploiești, cea mai mare intervenție a avut loc în Parc Libertății, unde au fost plantați 411 arbori.

Alte zone unde au fost realizate plantări importante sunt Libertății – peluze și aliniamente, cu 133 de arbori, Șoseaua Vestului – 116 arbori, și DN72 – peluză Fabrica Coca-Cola – 115 arbori.

Plantări au mai fost realizate în Parc Aurora, Parc Cantacuzino, Parc Tineretului, Parc 9 Mai, Parc Căineni, în zona ANL Libertății, pe strada Granitului, la Grădinița nr. 47 și în locurile de joacă de pe străzile Mitică Apostol și Biruinței.

Peste 1.000 de arbori plantați în zona centrală

În zona centrală a municipiului au fost plantați aproximativ 1.046 de arbori. Cele mai multe plantări au avut loc în Parc Bereasca – 197 de arbori, în zona Râfov – aliniament – 160 de arbori, și în Cornățel – aliniament – 123 de arbori.

Plantări au mai avut loc în Parc Sud – MELC, pe Bulevardul Independenței, Bulevardul București, pe peluza Democrației, dar și în Parcul Ciocârlia, Parcul Jianu, Parcul Eminescu, Parcul Obor, Parcul Buna Vestire, Mircea cel Bătrân și pe strada 13 Decembrie.

Sute de arbori plantați în zona de Nord

În zona de Nord a municipiului au fost plantați aproximativ 606 arbori, potrivit SGU Ploiești.

Cele mai multe plantări au avut loc în Parc Cameliei – 246 de arbori, în Parc Andrei Mureșanu + CFR – 220 de arbori și în Parc Brebenei / Parc OZN – 128 de arbori.

Plantări au mai fost realizate în Parc Dendrologic, în zona Văleni și la Școala Henri Mathias Berthelot.

151 de arbori doborâți în 2025 și 2026

Potrivit datelor SGU Ploiești, în perioada analizată au fost doborâți 151 de arbori, dintre care 122 în anul 2025 și 29 în 2026.

După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din Ploiești au fost marcați cu vopsea spray, urmând ca, etapizat, să aibă loc tăierea loc.

Marcarea copacilor a avut loc, în baza evaluărilor realizate de o comisie din cadrul SGU Ploiești, tăierile având loc în anumite cazuri clare, respectiv starea puternic degradată, gradul ridicat de uscare, dar și în cazul în care arborii prezentau pericol de prăbușire.

Lista zonelor unde au fost plantați arbori

Harta cartierelor cu cei mai mulți copaci

Conform Registrului spațiilor verzi din Ploiești, publicat pe site-ul Primăriei, anul trecut, la capitolul arbori, cei mai mulți erau în zona Poștei – Bucov – 13.636. Pe locul II figura Cartierul Vest I cu 9.654 arbori, urmat de Mărășești – 4832 și Vest II – 4177.

Din totalul arborilor și arbuștilor identificați, peste 670 erau în stare necorespunzătoare (0,73%), în timp ce 551 erau în stare total necorespunzătoare (0,60%).

Trebuie precizat că plantările executate în Ploiești au vizat atât completarea spațiilor verzi existente, cât și zone unde arborii lipsesc sau au fost îndepărtați în ultimii ani.