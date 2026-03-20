Observatorul Prahovean

Aproape 2.800 de arbori plantați în Ploiești. Lista zonelor

Autor: Roxana Tănase
Foto sursă: SGU Ploiești

Salcii, plopi, castani, frasini și stejari. Acestea sunt doar câteva specii de arbori care vor înfrumuseța Ploieștiul, ca urmare a unei ample campanii de plantări desfășurate în ultimele cinci luni. În total, 2.785 de arbori au fost plantați în mai multe cartiere ale municipiului.

Acțiunile au vizat atât marile bulevarde și zonele intens circulate, cât și parcurile din oraș, cu scopul de a extinde spațiile verzi, de a crea mai multă umbră și de a îmbunătăți calitatea aerului.

Printre speciile de arbori plantați figurează salcii, plopi, rustiphinia, castani, frasini și stejari.

Lista zonelor unde au fost plantați copaci la Ploiești

  • Sectorul VEST (45% | 1.247 arbori: Parcul Libertății (perdea verde), Șoseaua Vestului, zona industrială DN72 (fabrică Coca-Cola).

Specii: Predominant salcii și plopi, alese pentru creșterea rapidă.

  • Sectorul CENTRU (33% | 932 arbori): Zone: Bulevardul Independenței, Aliniamentul Rafov, parcuri centrale.

Specii: rustiphinia, castani, frasini, stejari.

  • Sectorul NORD (22% | 606 arbori): Zone: Parcul Cameliei, Parcul Andrei Mureșanu + CFR, Parcul Brebenei, Parcul OZN.

Specii: Combinații de frasini și plopi.

Reprezentanții Serviciului de Gospodărire Urbană au precizat că această campanie face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Ploiești.

VIDEO: Moment șocant pe DN 1A, la intrarea în Ploiești: o depășire inconștientă putea provoca o tragedie

Marius Nica Marius Nica -
O cameră de bord a surprins momentul în care...

Afacerea balastierelor din Prahova. Doar 2 din 31 de iazuri piscicole avizate au fost finalizate

Marius Nica Marius Nica -
Analiza prezentată recent de Ministerul Mediului privind exploatările de...

Cum au creat mai mulți elevi din Câmpina un club care îi ajută pe liceeni să-și găsească drumul în viață

Marius Nica Marius Nica -
La Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina a apărut,...

