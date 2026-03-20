Aproape 2.800 de arbori plantați în Ploiești. Lista zonelor

Salcii, plopi, castani, frasini și stejari. Acestea sunt doar câteva specii de arbori care vor înfrumuseța Ploieștiul, ca urmare a unei ample campanii de plantări desfășurate în ultimele cinci luni. În total, 2.785 de arbori au fost plantați în mai multe cartiere ale municipiului.
Acțiunile au vizat atât marile bulevarde și zonele intens circulate, cât și parcurile din oraș, cu scopul de a extinde spațiile verzi, de a crea mai multă umbră și de a îmbunătăți calitatea aerului.
Printre speciile de arbori plantați figurează salcii, plopi, rustiphinia, castani, frasini și stejari.
Lista zonelor unde au fost plantați copaci la Ploiești
- Sectorul VEST (45% | 1.247 arbori: Parcul Libertății (perdea verde), Șoseaua Vestului, zona industrială DN72 (fabrică Coca-Cola).
Specii: Predominant salcii și plopi, alese pentru creșterea rapidă.
- Sectorul CENTRU (33% | 932 arbori): Zone: Bulevardul Independenței, Aliniamentul Rafov, parcuri centrale.
Specii: rustiphinia, castani, frasini, stejari.
- Sectorul NORD (22% | 606 arbori): Zone: Parcul Cameliei, Parcul Andrei Mureșanu + CFR, Parcul Brebenei, Parcul OZN.
Specii: Combinații de frasini și plopi.
Reprezentanții Serviciului de Gospodărire Urbană au precizat că această campanie face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Ploiești.