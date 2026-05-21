Teodal Plant, afacerea de familie din Ploiești care rezistă de aproape 20 de ani

L-am cunoscut pe Romeo Nan acum mai bine de zece ani, când era reprezentantul comercianților din Halele Centrale. Am apreciat la el curajul de a spune lucrurilor pe nume autorităților locale, într-o perioadă în care ceilalți tăceau de frică să nu-și piardă taraba din care asigurau traiul familiilor lor.

Mărturisesc că, la inițiativa unui prieten comun, ne întâlnim, la propriu, din an în Paște, timp în care povestim orice, de la politică la administrație și timp liber. Am profitat de ultima discuție pentru a-i face lui Romică, așa cum îi spun prietenii printre care sper că mă număr și eu 😊, profilul de antreprenor. Un ploieștean care se încăpățânează să reziste pe o piață unde concurența este mai mult decât acerbă. Iată ce a ieșit.

Noi ne știm de un deceniu, însă povestea Teodal Plant a început în urmă cu mult mai mult timp, corect?

A început simplu, ca multe afaceri de familie: cu muncă, cu prudență și cu mult contact direct cu oamenii. Eu și soția mea, Cristina, suntem acționarii Teodal Plant. Primul magazin l-am deschis în 2006, în Piața Malu Roșu. Recunosc că, la început, n-a fost o poveste de tipul „am făcut un plan mare și totul a mers perfect”. A fost mai degrabă o construcție făcută pas cu pas, cu răbdare și foarte multă prezență zilnică în magazin.

Când ai decis mutarea spre Halele Centrale și ce impact a avut?

În 2008 am deschis primul punct de lucru în interiorul Complexului Halele Centrale și, sincer, acolo am simțit că intrăm într-o zonă cu adevărat importantă pentru comerțul ploieștean. Halele Centrale sunt un reper. Cu toate neajunsurile lor, au oferit de-a lungul timpului oportunitatea de a crește pentru multe firme locale mici. Sunt un fel de ecosistem comercial: oameni care vin constant, obiceiuri de cumpărare formate în timp și o notorietate care ajută orice afacere serioasă să se așeze.

Ești printre puținii pe care îi aud că Halele Centrale au ajutat firmele mici. Chiar așa e?

Pentru că acolo s-a format în timp o comunitate de afaceri locale. Nu vorbim doar despre spații comerciale, ci despre o zonă în care s-au întâlnit comercianți mici, afaceri de familie și clienți care au continuat să vină tocmai pentru că știau că găsesc ce au nevoie, la prețuri decente. Inclusiv în cazul nostru, Halele Centrale au avut un rol important în dezvoltare. Notorietatea locului ne-a ajutat, dar, în același timp, și noi am crescut împreună cu zona.

Ai prins curaj și ai deschis noi magazine. Nu a fost riscant, mai ales că era deja o concurență în zonă?

A fost un lucru interesant: pe măsură ce mai deschideam câte un magazin, nu vedeam scăderi în celelalte. Din contră, constatam că zona se dezvoltă și că oamenii ajung să asocieze tot mai clar locul respectiv cu oferta de produse naturiste. Asta ne-a arătat că nu ne luptăm unii cu alții în interiorul aceleiași afaceri, ci că, de fapt, contribuim la formarea unei piețe cunoscute. Pentru noi a fost un semn că putem crește cu răbdare.

Mereu am fost curios să aflu ce caută, de fapt, oamenii când intră într-un magazin naturist?

Unii intră pentru un produs clar, știu exact ce vor. Dar foarte mulți vin, de fapt, cu întrebări. Vin cu informații citite pe internet, cu sfaturi primite de la cunoscuți, cu reclame văzute peste tot și, uneori, cu mai multă confuzie decât claritate. Prefer să spun om, nu client, pentru că el nu caută doar o cutie de pe raft. Caută și puțină orientare. De aceea cred că magazinul fizic are încă o valoare reală: există dialog, poți să întrebi, poți să compari, poți să primești o explicație simplă și, în primul rând, ți se va spune „Bună ziua” și „Mulțumesc”, chiar dacă nu cumperi nimic. Sunt lucruri la care țin și pe care colegele mele le respectă.

Mi-ai ridicat mingea la fileu. În era cumpărăturilor online, cu un click, mai contează astăzi magazinele mici, precum Teodal Plant? Să nu mai vorbim de lanțurile mari, prezente și în mall-uri, care par să acapareze tot…

Da, contează. Și poate tocmai acum se vede cel mai clar de ce contează. Un magazin mic nu poate câștiga lupta doar prin forță financiară sau prin bugete uriașe de promovare. Dar poate oferi ceva ce marile structuri pierd adesea pe drum: apropiere, continuitate, cunoașterea clientului și un anumit tip de încredere. Când omul intră într-un magazin local și găsește acolo amabilitate și normalitate, revine. Iar faptul că revine înseamnă, în fond, că susține nu doar o firmă, ci și o bucățică din economia orașului.

Care sunt greutățile reale ale unei astfel de afaceri?

Sunt multe și nu are rost să le cosmetizăm. Concurența de preț este foarte dură, costurile cresc, fiscalitatea apasă, iar afacerile mici trebuie să fie mult mai atente la fiecare pas. Diferența este că un business local nu prea are plasă de siguranță. Greșeala se simte repede. În același timp, trebuie să rămâi corect, să nu intri în promisiuni exagerate și să nu tratezi clientul doar ca pe o vânzare. Asta cere echilibru și răbdare, zi de zi.

Cum s-au schimbat clienții față de primii ani de activitate Teodal Plant?

Sunt mai informați, dar și mai expuși la informații care nu sunt întotdeauna foarte corecte, dimpotrivă, aș putea spune. Astăzi, omul vine deseori după ce a citit zece păreri diferite și a văzut douăzeci de reclame. Asta îl face mai prudent, dar și, am încercat să evit cuvântul… confuz. În același timp, este mai atent la bani și mai exigent. Pe noi ne-a ajutat acest fenomen și cei care intră în magazin obțin răspunsuri clare la întrebări. În plus, trebuie să fim onești. În zilele noastre nu mai e suficient să ai produsul pe raft, trebuie să demonstrezi seriozitate în felul în care îl prezinți.

Teodal Plant este o afacere de familie. Cum ai descrie-o?

Înseamnă responsabilitate. Când construiești o afacere de familie, nu este ca un job la care trebuie să mergi zilnic. Este timpul tău, munca ta, numele tău și felul în care ești perceput de oameni. Asta te face și mai atent și mai responsabil. Folosesc cuvinte mari, dar trebuie să știi că nu poți improviza prea mult. Pe termen lung trebuie să demonstrezi seriozitate, altfel piața te înghite.

Un mesaj de final?

Magazinele mici nu sunt doar niște puncte de vânzare. Sunt locuri care țin în viață comerțul local, susțin familii, angajați și relații reale cu clienții. Iar comunitatea are un rol mai mare decât pare. Uneori, salvarea drumului unei afaceri mici constă într-o alegere simplă, dar repetată: să intri pe ușă, să cumperi de acolo și să nu lași locurile acestea să dispară. Dacă oamenii înțeleg asta, cred că discuția pe care am avut-o nu a fost în zadar.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Teodal Plant și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. Articolul face parte din campania rulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.