- Publicitate -
Observatorul PrahoveanPolitic

Eurodeputatul Adrian Axinia, întâlnire cu Ombudsmanul European Teresa Anjinho

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
axinia

Șeful Delegației ECR, Adrian Axinia (AUR), a discutat despre anularea alegerilor prezidențiale din România cu Ombudsmanul European, Teresa Anjinho.

- Publicitate -

Eurodeputatul român este raportor al Parlamentului European pe dosarul privind raportul de activitate al Ombudsmanului pe anul 2025. Teresa Anjinho se află la primul mandat în fruntea instituției care ajută persoanele fizice, întreprinderile și organizațiile care se confruntă cu probleme legate de administrația UE.

Cei doi oficiali au abordat subiecte care domină agenda europeană actuală, cum ar fi Pfizergate, Acordul Mercosur, dar și lipsa de transparență a instituțiilor europene, care sporește euroscepticismul în rândul cetățenilor. Totodată, cei doi au discutat despre anularea frauduloasă a alegerilor prezidențiale din România și despre relațiile de colaborare dintre ombudsmanii naționali.

- Publicitate -

Adrian Axinia a declarat, după întrevedere, că Teresa Anjinho s-a arătat deschisă privind o viitoare colaborare legată de orice chestiune care privește nerespectarea legislației europene de către România.

Acest articol este realizat cu sprijinul grupului ECR din Parlamentul European.

axinia banner

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Drumul spre școală, traseu plin de pericole pentru elevii din Ploiești

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Drumul pe care îl parcurg elevii către școală nu...

Cum te „arde” cursul euro la factura de telefonie și internet mobil

Marius Nica Marius Nica -
Facturile de telefonie mobilă și internet sunt calculate în...

Povestea femeii din Ploiești care face pâine ca pe vremuri și îi învață gratuit pe oameni să renunțe la pâinea din comerț

Corina Matei Corina Matei -
Într-o casă liniștită din Ploiești, printre saci cu făină,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -