Eurodeputatul Adrian Axinia, întâlnire cu Ombudsmanul European Teresa Anjinho

Șeful Delegației ECR, Adrian Axinia (AUR), a discutat despre anularea alegerilor prezidențiale din România cu Ombudsmanul European, Teresa Anjinho.

Eurodeputatul român este raportor al Parlamentului European pe dosarul privind raportul de activitate al Ombudsmanului pe anul 2025. Teresa Anjinho se află la primul mandat în fruntea instituției care ajută persoanele fizice, întreprinderile și organizațiile care se confruntă cu probleme legate de administrația UE.

Cei doi oficiali au abordat subiecte care domină agenda europeană actuală, cum ar fi Pfizergate, Acordul Mercosur, dar și lipsa de transparență a instituțiilor europene, care sporește euroscepticismul în rândul cetățenilor. Totodată, cei doi au discutat despre anularea frauduloasă a alegerilor prezidențiale din România și despre relațiile de colaborare dintre ombudsmanii naționali.

Adrian Axinia a declarat, după întrevedere, că Teresa Anjinho s-a arătat deschisă privind o viitoare colaborare legată de orice chestiune care privește nerespectarea legislației europene de către România.

