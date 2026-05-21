Caravană Mobilă la CAS Prahova pentru emiterea Cărții Electronice de Identitate. Cine beneficiază de gratuitate

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a anunțat joi, 21 mai, organizarea, la sediul instituției, a unei caravane mobile pentru emiterea Cărții Electronice de Identitate (CEI).

În perioada 28–29 mai 2026, între orele 09:00–15:30, reprezentanții Direcției Județene de Evidență a Persoanelor vor prelua documentele necesare pentru emiterea Cărții Electronice de Identitate.

Campania se adresează tuturor cetățenilor, indiferent de județul de domiciliu sau de valabilitatea actualului act de identitate, inclusiv copiilor.

Caravana mobilă se va desfășura la sediul CAS Prahova, situat pe strada Praga nr. 1 din Ploiești.

Prima Carte Electronică de Identitate este gratuită pentru persoanele peste 14 ani

Potrivit CAS Prahova, prima Carte Electronică de Identitate se eliberează gratuit cetățenilor români care au împlinit vârsta de 14 ani.

„Pentru eliberarea CEI înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, părinții minorului vor achita o taxă în valoare de 70 lei, reprezentând contravaloarea actului electronic de identitate( prin unitățile CEC Bank sau la stațiile SelfPay.

Solicitanții trebuie să prezinte certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț (dacă este cazul), dovada achitării taxei pentru minorii sub 14 ani și documentul care atestă domiciliul”, se precizează în comunicatul CAS Prahova.

Actul de proprietate necesar pentru stabilirea domiciliului

De asemenea, solicitanții trebuie să prezinte actul de proprietate, pentru evitarea situațiilor în care informațiile extrase din Cartea Funciară nu corespund adresei de domiciliu.

„În situația în care solicitantul nu este proprietarul locuinței, acesta trebuie să fie însoțit de proprietar pentru exprimarea acordului privind stabilirea domiciliului.

CEI oferă beneficii precum securitate sporită, acces la servicii publice electronice, semnătură electronică și posibilitatea utilizării ca document de călătorie în UE și SEE. Din această vară, CEI va putea fi folosită și pentru accesarea serviciilor medicale”, mai precizează CAS Prahova.

Persoanele interesate sunt încurajate să se prezinte din timp, pentru a evita aglomerația.