Monumentul Vânătorilor și Monumentul Eroilor din Ploiești vor fi restaurate în 2026

Două dintre cele mai importante monumente istorice din Ploiești, Monumentul Vânătorilor și Monumentul Eroilor din Cimitirul Bolovani, au fost incluse pe lista obiectivelor care vor intra în reabilitare în 2026. Autoritățile locale au prevăzut în bugetul municipiului fonduri pentru elaborarea documentațiilor tehnice și pentru lucrările de restaurare.

Monumentul Vânătorilor din Ploiești, amplasat în zona Gării de Sud, este considerat unul dintre cele mai cunoscute simboluri istorice ale municipiului. Obeliscul dedicat soldaților din Batalionul 2 Vânători se află de mai mulți ani într-o stare avansată de degradare, iar includerea lui pe lista investițiilor pentru 2026 este văzută drept un pas important pentru conservarea patrimoniului local.

„În bugetul local pentru 2026 a fost prevăzută finanțarea pentru elaborarea documentațiilor pentru Monumentul Vânătorilor și Monumentul Eroilor de la Cimitirul Bolovani”, a precizat Zoia Staicu (PNL), viceprimarul municipiului Ploiești.

Potrivit bugetului local pentru anul 2026, pentru elaborarea documentațiilor tehnice a fost prevăzută suma de 100.000 de lei, iar pentru lucrările de restaurare au fost alocați 300.000 de lei.

Monumentul Vânătorilor, unul dintre simbolurile istorice ale Ploieștiului

Monumentul Vânătorilor are o istorie de peste un secol și reprezintă unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din județul Prahova. Acesta a fost ridicat în memoria soldaților prahoveni din Batalionul 2 Vânători, despre care documentele vremii menționează că au contribuit la prima victorie a armatei române în Războiul de Independență.

Monumentul a fost inaugurat la 12 octombrie 1897 și figurează pe lista monumentelor istorice din Prahova, având codul PH-III-m-A-16863. Ridicarea sa a fost posibilă prin contribuțiile financiare ale românilor din întreaga țară.

Inițiativa construirii monumentului i-a aparținut lui Ioan Gr. Sorescu, iar organizarea strângerii de fonduri a fost coordonată de un comitet special. În 1891 a fost organizat un concurs de proiecte, iar sculptorul George Vasilescu a fost ales pentru realizarea monumentului.

Obeliscul din granit este amplasat pe un soclu masiv și este decorat în partea superioară cu un vultur care ține în cioc un stindard. La baza monumentului se află statuile a patru soldați, elemente care au transformat ansamblul într-un reper al Ploieștiului. Inițial, monumentul a fost amplasat pe Bulevardul Independenței, la Rondul I.

Monumentul Eroilor din Cimitirul Bolovani, refăcut după bombardamentele din 1944

Și Monumentul Eroilor din Cimitirul Bolovani, situat pe strada Eroilor din Ploiești, este inclus pe lista obiectivelor care vor fi restaurate în 2026. Monumentul a fost ridicat inițial în perioada 1923–1924, în memoria soldaților români căzuți pe front.

Cimitirul militar funcționa încă din anul 1916, iar monumentul a devenit, în timp, unul dintre cele mai importante locuri de comemorare din municipiu. Obeliscul original a fost distrus în timpul bombardamentelor din cel de-al Doilea Război Mondial, fiind reconstruit în anul 1957.

În prezent, monumentul figurează pe lista monumentelor istorice din județul Prahova, iar autoritățile locale susțin că lucrările de restaurare sunt necesare pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric al Ploieștiului.