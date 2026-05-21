Percheziții în Prahova într-un dosar de furt și fraudă bancară. Prejudiciul se ridică la 55.000 de lei

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din Cocorăștii Misli a fost reținut de polițiști după perchezițiile efectuate într-un dosar de furt, fraudă bancară și acces ilegal la un sistem informatic. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul este estimat la aproximativ 55.000 de lei.

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Ploiești au efectuat miercuri, 20 mai, două percheziții domiciliare în comuna Cocorăștii Misli, ca urmare a unei sesizări formulate de o femeie din Ploiești, care a reclamat faptul că, în perioada 4–6 mai, de pe cardul bancar pe care îl deține ar fi fost efectuate mai multe operațiuni financiare neautorizate.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit că, în perioada august 2025 – ianuarie 2026, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din comuna Cocorăștii Misli, ar fi executat lucrări de renovare la imobilul persoanei vătămate, context în care ar fi sustras mai multe bijuterii din aur, în greutate de aproximativ 40 de grame, precum și cardul bancar al acesteia.

- Publicitate -

Ulterior, din contul persoanei vătămate ar fi fost retrase sume de bani în valoare de aproximativ 12.000 de lei, fiind realizate și alte operațiuni financiare neautorizate, în cuantum de circa 15.000 de lei. Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 55.000 de lei”, a transmis IPJ Prahova.

În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit și ridicat mai multe bunuri despre care există suspiciuni că ar proveni din furturi. Acestea vor fi analizate și folosite ca probe în anchetă.

Persoana bănuită a fost dusă la audieri, iar ulterior polițiștii au decis reținerea sa pentru 24 de ore

- Publicitate -

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.