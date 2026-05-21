Cod galben de vânt puternic în zona de munte în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 21 mai, o atenționare de cod galben de vânt puternic în zona de munte din Prahova.

Avertizarea este valabilă joi, până la ora 14.00, în zona de munte din Prahova, la altitudini de peste 1800 metri.

Potrivit ANM, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 90… 120 km/h. În Prahova este în vigoare și o informare meteo de ploi torențiale, intensificări de vânt și, izolat, căderi de grindină, atenționare valabilă până sâmbătă, 23 mai, ora 21.00.