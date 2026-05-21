Ploi torențiale, vijelii și grindină în Prahova. Vânt de până la 90 km/h la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 21 mai, noi atenționări privind ploile torențiale, intensificările vântului, descărcările electrice și, izolat, grindina. Informarea meteo este valabilă inclusiv în Prahova, în special în zona de munte.

Meteorologii au anunțat că informarea meteo este valabilă în intervalul 21 mai, ora 10:00 – 23 mai, ora 21:00. În această perioadă sunt prognozate, inclusiv în Prahova, ploi torențiale, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și, izolat, de peste 40…50 l/mp”, a precizat ANM.

Meteorologii au anunțat că vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, precum și local în cele vestice și centrale.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, ploile își vor face simțită prezența începând de joi, 21 mai, până sâmbătă, 23 mai, interval în care temperaturile maxime se vor menține între 20 și 23 de grade Celsius.

Sâmbătă, ploile vor avea caracter torențial și vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cum va fi vremea la munte

Valul de ploi nu va ocoli zona de munte din Prahova. La Cota 2000 din Sinaia, ploile își vor face simțită prezența inclusiv vineri, 22 mai, dar și sâmbătă, 23 mai.

În zona montană înaltă, potrivit ANM, viteza vântului va atinge 60 – 90 km/h.