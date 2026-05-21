Suspendare drastică pentru petrolistul care a făcut un gest grosolan la meciul cu Oțelul

Petrolul a fost învinsă clar de Oțelul, scor 1-5, în ultima etapă din play-out, dar a reușit să se salveze inclusiv de la baraj. Echilibrul partidei s-a rupt înainte de pauză, când Rareș Pop a avut o intrarea grosolană la unul dintre adversari. El a fost eliminat imediat, lăsându-și echipa în zece oameni.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a analizat cazul și a decis să-l suspende drastic pe Pop. Mijlocașul de 20 de ani a primit 4.000 de lei amendă și va sta pe bară timp de trei etape, urmând să rateze începutul sezonului viitor.

Rareș Pop va începe sezonul viitor în tribună

Rareș Pop este împrumutat de la Rapid și în mod normal se va întoarce în Giulești, urmând ca viitorul antrenor al vișiniilor să se pronunțe în privința lui. Dacă nu se va baza pe el, e posibil să fie împrumutat în continuare, chiar la Petrolul, dar indiferent unde va juca, el va începe campionatul viitor în tribună.

Suspendarea lui are însă un efect negativ și pentru Petrolul. Duminică, de la ora 13:00, ploieștenii luptă pentru câștigarea Cupei de Tineret. Echipa antrenată de Daniel Movilă întâlnește FC Bacău în ultimul act al competiției, pe stadionul “Eugen Popescu” din Târgoviște.

Cupa României – Liga de Tineret este destinată formațiilor care au participat și în Liga de Tineret, jucătorii cu drept de joc în aceste competiții fiind cei născuți în anul 2008 sau mai tineri. Dar, conform regulamentului, fiecare echipă poate folosi și maximum trei jucători „U21”, eligibili pentru prima ligă (născuți după 1 ianuarie 2004).

Și Boțogan e suspendat pentru finala Cupei României

Iar Rareș Pop ar fi fost unul dintre ei. Doar că, suspendarea se aplică la toate nivelurile, așa că jucătorul nu va avea drept de joc în finală și, implicit, nu va putea aduce un plus de valoare echipei de tineret.

Iar ca ghinionul să fie complet și celălalt jucător U21 din lotul primei echipe, Alin Boțogan, este suspendat. El a fost eliminat direct la Botoșani, și a încasat două etape de suspendare, deoarece a primit cartonaș roșu direct.

Boțogan și-a ispășit o etapă de suspendare cu Oțelul și mai are una, așa că nu va putea juca la Târgoviște. În aceste condiții, singurul jucător care a jucat în SuperLigă, pe care Daniel Movilă îl poate lua la acest meci este David Paraschiv, care are zece meciuri la seniori.